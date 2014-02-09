به گزارش خبرنگار مهر، ابرهیم صادقی پس از دیدار امروز تیمهای استقلال و سایپا که با برتری آبیپوشان به پایان رسید، در جمع خبرنگاران اظهارداشت: در کل بازی خوبی از سوی هر دو تیم ارائه شد. البته ما قبل از اینکه گل اول را دریافت کنیم به مراتب بهتر کار کردیم اما بعد از آن روند بازی تا حدی تغییر کرد.
وی ادامه داد: تا قبل از اینکه گل اول را از استقلال دریافت کنیم، موقعیتهای خوبی برای گلزنی ایجاد کردیم که البته نتوانستیم از هیچ یک از آنها به خوبی استفاده کنیم. از طرفی استقلالیها بعد از اینکه گل اول خود را به ثمر رساندند، خیلی خوب دفاع کردند و اجازه ندادند به راحتی نزدیک دروازه آنها شویم.
بازیکن تیم فوتبال سایپا تصریح کرد: استقلال در ضد حملات خیلی خطرناک بود. بازیکنان این تیم حتی میتوانستند در ضد حمله گل سوم خود را هم بزنند اما در نهایت بازی فقط با دو گل به پایان رسید.
ابراهیم صادقی تاکید کرد: ما باید یاد بگیریم که از موقعیتهای ایجاد شده برای گلزنی به خوبی استفاده کنیم و آنها را به نتیجه برسانیم در غیر این صورت نمیتوانیم تیم برتر میدان شویم مثل همین دیدار با استقلال.
تیم فوتبال استقلال تهران در آخرین دیدار از رقابتهای هفته بیست و ششم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی برابر سایپا به پیروزی 2 بر صفر دست یافت تا همچنان به صدرنشینی خود در این مسابقات ادامه دهد.
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