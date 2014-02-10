دعوت سازمانها و نهادها برای حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، دادگستری کل خراسان شمالی از مردم این استان خواست تا در راهپیمایی روز 22 بهمن به صورت گسترده شرکت کنند.



در این بیانیه آمده است: انقلاب اسلامی معجزه بزرگ امام خمینی (ره)، بزرگمرد تاریخ است که پس از پیمودن راهی پر حادثه و فراز و نشیب بسیار در 22 بهمن 1357 به پیروزی رسید.



این بیانیه می افزاید: این پیروزی نشان از عظمت دین خدا در تأمین آزادی، عزت و استقلال یک ملت و شایستگی مردمی است که در تاریخ صاحب افتخار بزرگی است و ندای توحیدی و ضداستکباری اش اکنون در برخی از دیگر بلاد اسلامی که سالها تحت استعمار غرب بوده اند، طنین انداز شده است.



در بیانیه دادگستری کل خراسان شمالی تصریح شده است: امروز انقلاب اسلامی و آرمان های متعالی آن به برکت خون شهدا و حضور یکپارچه مردم تحت رهبری داهیانه و پیامبرگونه رهبر فرزانه انقلاب به یگانه الگوی شکل دهی خیزش های اسلامی و اجتماعی ملل تحت ستم نظام سلطه تبدیل شده است

خانه مطبوعات خراسان شمالی مردم را به حضور در راهپیمایی دعوت کرد

خانه مطبوعات خراسان شمالی نیز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد با تمام اعضای این خانه در راهپیمایی 22 بهمن سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شرکت می کند.

در بیانیه خانه مطبوعات استان آمده است: اعضای خانه مطبوعات استان برای تجدید میثاق با آرمان های بنیانگذار انقلاب اسلامی، رهبر معظم انقلاب و شهدای هشت سال دفاع مقدس و پاسخ به یاوه گویی دشمنان همراه با آحاد ملت ایران بخصوص مردم این استان در این همایش بزرگ سیاسی حضور گسترده خواهند داشت.

این بیانیه افزوده است: 22 بهمن یادآور خودباوری، استقلال ملت ایران بخصوص جوانان مومن و انقلابی در عرصه های مختلف علمی، اقتصادی و سیاسی است.

خانه مطبوعات خراسان شمالی از مردم این استان درخواست کرده است تا در راهپیمایی 22 بهمن حضوری گسترده داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، خانه مطبوعات پس از تاسیس خراسان شمالی توسط فعالان رسانه‌ای این استان شکل گرفت و اکنون بیش از 250 فعال رسانه‌ای در این تشکل عضویت دارند.

انجمن اسلامی معلمان خراسان شمالی بر حضور گسترده در راهپیمایی تاکید کرد

انجمن اسلامی معلمان خراسان شمالی مردم را به شرکت در راهپیمایی 22 بهمن دعوت کرد

در بیانیه این انجمن آمده است: امروز استکبار جهانی در برابر نهضت اسلامی به زانو درآمده است و سعی دارد با کارشکنی از حق مسلم مردم آزاده ایران در پیشرفت فناوری صلح آمیز هسته ای، خوی وحشیانه خود را بیش از پیش آشکار کند.

انجمن اسلامی معلمان خراسان شمالی خطاب به مردم ولایتمدار افزود: اکنون وقت آن است که در عزمی دوباره با وحدت کلمه و وفاق ملی و حضوری یکپارچه و گسترده در راهپیمایی 22 بهمن با آرمان های امام خمینی(ره)، شهدای گرانقدی و رهبر فرزانه انقلاب تجدید بیعت کرده و اعلام انزجار همه جانبه خود را از استکبار جهانی به دنیا بار دیگر اعلام کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن اسلامی معلمان ایران در ابتدای سال ۱۳۵۶ توسط شماری از معلمین انقلابی، با هسته اولیه شهید رجایی و باهنر و شهید دکتر محمدحسین بهشتی ایجاد شد و در سال ۱۳۷۰ به ثبت وزارت کشور رسید، این انجمن که تشکلی اصلاح طلب محسوب می شود اکنون در تمامی استان های کشور شعبه دارد.