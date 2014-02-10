به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج میانگین امتیاز 3 جایگاه برتر آرای تماشاگران را تا روز نهم سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر به شرح زیر اعلام شده است:

فیلم سینمایی «شیار ١٤٣» به کارگردانی نرگس آبیار با 3.33 امتیاز

فیلم سینمایی «خط ویژه» به کارگردانی مصطفی کیایی با 3.24 امتیاز

فیلم‌های سینمایی «قصه ها» به کارگردانی رخشان بنی اعتماد و «چ» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا با 3.15 امتیاز

دبیر خانه ستاد آرای تماشاگران اعلام کرد تا امروز 364 نوبت نظرسنجی به انجام رسیده است که 45 نوبت دیگر از نظرسنجی فیلم ها باقیمانده است البته 42 نوبت آن امروز دوشنبه 21 بهمن ماه انجام و سه نوبت دیگر فردا 22 بهمن اجرا می شود.

به این ترتیب نتیجه آرای تماشاگران فردا پس از اجرای سه نوبت باقی مانده در ساعت ١٨:٣٠ همزمان با مراسم پایانی به دبیر جشنواره اعلام می شود.