اعلام محدوديت هاي ترافيكي مراسم راهپيمایي 22 بهمن در اراك

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي فرماندهي انتظامي استان مركزي در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : با توجه به نزديك شدن به يوم اله 22 بهمن ماه و حضور پر شور مردم انقلابي در راهپيمائي اين روز بزرگ و براي تسهيل در روند اجراي مراسم و تردد در مسير راهپيمائي محدوديت هاي ترافيكي در مسير هاي مراسم توسط پليس راهور در سطح شهرستان اراك اجرا مي شود.

ابوالفضل اميدي در ادامه افزود: از ساعت 7 صبح فردا مسيرهاي خيابان شهيد بهشتي از ميدان هفت تير به طرف ميدان شهدا، خيابان محسني، خيابان مخابرات، خيابان شهيد رجايي از تقاطع 17 متري به سمت ميدان شهدا، خيابان ادبجو و راه ها ي منتهي به اطراف مصلي مسدود و تردد وسايط نقليه ممنوع است.

وي با اشاره به اينكه اين محدوديت تا پايان راهپيمائي ادامه خواهد داشت خاطرنشان كرد: در صورت ورود خودرو به مسيرهاي اعلام شده در محدوده ترافيكي و پارك در اين خيابان ها، با رانندگان خودرو هاي فوق به شدت برخورد و اعمال قانوان خواهد شد.

