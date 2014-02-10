مردم سوریه بدون توقف خشونت ها به ژنو 2 اعتماد نخواهند کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، فیصل مقداد معاون وزیر امور خارجه سوریه امروز اظهار داشت: پیش از شروع هر مذاکره ای باید خشونت ها متوقف شود. ما برای صلح تلاش می کنیم. اکنون زمان آن فرا رسیده است که به توافقی برای توقف خونریزی و خشونت در سوریه دست یابیم.

وی با بیان این مطلب افزود: روند مبارزه با تروریسم اولویت ما در دور دوم مذاکرات ژنو 2 است. اگر کشتار و خشونت ها در سوریه متوقف نشود سوری ها به مذاکرات ژنو 2 اعتماد نخواهند کرد.

معاون وزیر امور خارجه سوریه خاطرنشان کرد که دولت های خارجی در ریختن خون شهروندان سوری نقش دارند و توقف خشونت ها اولویت آنها نیست.

خاطرنشان می شود دور دوم گفتگوهای نمایندگان دولت سوریه و مخالفان این کشور در چارچوب نشست ژنو 2 امروز از سر گرفته شد.