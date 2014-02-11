به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای شرکت ملی نفت ایران از افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی ایران به بیش از 641 میلیون مترمکعب در روز حکایت می کند و همزمان با افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی، ظرفیت انتقال گاز ایران هم افزایش یافت.



در شرایط فعلی ظرفیت انتقال گاز ایران به بیش از 700 میلیون مترمکعب در روز افزایش یافته است که در صورت بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی این ظرفیت باید به بیش از یک میلیارد مترمکعب در روز افزایش یابد.



با این وجود بهمن ماه سالجاری سومین واحد تاسيسات تقويت فشار گاز زنجان در مدار بهره برداری قرار گرفت تا بهره برداری از این پروژه جدید در مجموع روزانه 30 میلیون مترمکعب به ظرفیت انتقال گاز طبیعی ایران افزوده شود.



یدالله بايبوردي با بیان یانکه با نصب و راه اندازي واحد سوم تاسيسات تقويت فشار گاز زنجان، ظرفيت انتقال گاز اين تاسيسات از 60 ميليون مترمكعب در روز به 90 ميليون متر مكعب افزايش يافته است، گفت: بهره برداری از این پروژه جدید در مجموع منجر به افزایش پایداری شبکه انتقال گاز در استان های شمال و شمالغرب ایران خواهد شد.



مدير منطقه 8 شرکت انتقال گاز ایران با اعلام اینکه با راه اندازی سومین توربوکمپرسور در تاسیسات تقویت فشار گاز زنجان توان تولید برق از 50 به 75 مگاوات و ظرفیت انتقال از 60 به 90 میلیون مترمکعب در روز افزایش یافته است، تصریح کرد: آرایش تجهیزات دوار این تاسیسات تقویت فشار گاز به 2+1 ارتقا یافته است.



تاسيسات تقويت فشار گاز زنجان به منظور افزایش پایداری شبکه گاز طبیعی در سطح استان‌هاي زنجان و آذربايجان شرقي در سال دولت نهم به بهره برداري رسيد که با گذشت 6 سال بهره برداری از آن کامل شده است.



به گزارش مهر، با بهره‌برداری از این تاسیسات جدید تقویت فشار عملا ظرفیت برای انتقال گاز طبیعی تولیدی معادل یک فاز استاندارد پارس جنوبی افزایش می یابد.