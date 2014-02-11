هدایت سرمایه گذاران به بخش کشاورزی از طریق بورس کالا

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پاپی زاده با بیان مطلب فوق گفت: براساس آمارها 14 درصد تولید ناخالص داخلی در اختیار بخش کشاورزی است اما فقط پنج درصد سرمایه گذاری ها به این بخش اختصاص دارد که بورس کالا می تواند به بالا بردن رقم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کشور کمک زیادی کند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزود: بورس کالا در زمینه جذب سرمایه گذاران در بخش کشاورزی می تواند موثر باشد؛ زیرا در صورت عرضه محصولات کشاورزی در این بورس و ثبات نسبی قیمت ها، آستانه اطمینانی برای سرمایه گذاران ایجاد می شود و آنها ترغیب به حضور در بخش کشاورزی می شوند.

وی با اشاره به پرداخت احتمالی مابه‌التفاوت قیمت‌های کشف شده در بورس کشاورزی با نرخ های تضمینی دولت به کشاورزان در سال آینده گفت: این امید است که نوسانات قیمت ها در سال آینده به حداقل برسد و همه این موارد روی هم رفته سرمایه گذاران را به سمت بخش کشاورزی هدایت می کند.

پاپی زاده تصریح کرد: البته در صورت عرضه محصولات کشاورزی در معاملات شفاف بورس کالا، نوسان قیمت محصولات کشاورزی به حداقل می رسد و سود واقعی به جای دلالان به جیب تولید کنندگان می رود. در این شرایط کشاورزان از طریق تعاونی ها محصولاتشان را در بورس عرضه می کنند و کالاها با قیمتی رقابتی و شفاف به فروش می رسند؛ این روند به سود دو طرف معامله یعنی تولید کننده و خریدار خواهد بود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یکی از معضلات بزرگ حوزه کشاورزی کشف غیرعادلانه قیمت کالاها است به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر سیستم هایی در تعیین قیمت و بازاریابی محصولات کشاورزی دخالت دارند که به نوعی نقش دلالای و واسطه گری را ایفا می کنند. دلیل اصلی این موضوع هم نبود تشکلی مناسب، نظامند و همچنین خرد بودن کشاورزان است.

عباس پاپی زاده افزود: ثمره قدرت گرفتن این سیستم ها این می شود که بین قیمت خرید محصول از کشاورز و فروش کالاها به مصرف کننده، شکاف بزرگی ایجاد می شود و بیشتر سودتولیدات کشاورزی در شبکه لایه لایه ای دلالان قرار می گیرد.

به گفته نماینده مردم شهرستان دزفول در مجلس، یکی از ثمرات و مزیت های اصلی معاملات شفاف بورس کالا این است که با ارائه آمار و اطلاعات دقیق به مسوولان، تصمیم گیری و برنامه ریزی را برای تولید و کنترل بازار راحت تر می کند.

پاپی زاده تاکید کرد: یک سوم مشکلات بخش کشاورزی به عدم شفافیت در تولید و دادوستد ها برمی گردد که همین عدم شفافیت در سال های اخیر مانعی بزرگ برای عبور از بازار سنتی به مدرن بوده است.

وی معتقد است، عرضه های مقطعی محصولات در بورس دردی از مشکلات بخش کشاورزی را دوا نمی کند، بلکه باید مانند سایر کشورهای توسعه یافته دنیا با اعتماد به سازوکار بورس، به صورت پایدار و مستمر کالاهای کشاورزی را در این بازار مدرن عرضه کنیم تا پس از چند سال ثمرات مدرن شدن معاملات کشاورزی را مشاهده کنیم.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه باید از ظرفیت های بورس کالا در بخش صادرات محصولات کشاورزی هم استفاده کرد، گفت: در حال حاضر هر کشوری که در تولید یک کالای خاص حرف اول را در دنیا می زند، با برنامه ریزی دقیق جایگاه خود را در بازار آن کالا حفظ می کند اما متاسفانه ما در محصولی چون زعفران که رقیبی در دنیا نداریم، برنامه ویژه ای نداریم.

به گفته پاپی زاده، ما می توانیم از طریق بورس کالا و برندی کاملا ایرانی زعفران را در انواع مختلف به بازارهای جهانی عرضه کنیم تابه سمت انحصاری کردن این محصول در تمام بازارهای دنیا حرکت کنیم.

وی در پایان گفت: با این کار نگاه کل تجار زعفران ایران و جهان به تابلوی معاملات بورس کالای ایران معطوف می شود و نرخ های بورس ایران به عنوان اصلی ترین مرجع قیمت شناخته می شود.