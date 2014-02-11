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۲۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۳۹

میرشاد ماجدی:

استقلال چهار فینال تا قهرمانی پیش رو دارد/ هدف‌مان حضور موفق در آسیاست

استقلال چهار فینال تا قهرمانی پیش رو دارد/ هدف‌مان حضور موفق در آسیاست

سرپرست تیم فوتبال استقلال تهران با اشاره به اینکه این تیم تا قهرمانی در لیگ برتر چهار خواه و فینال پیش رو دارد، گفت: سعی می‌کنیم تا در 4 خوان باقی‌مانده لیگ برنده باشیم و در نهایت عنوان قهرمانی لیگ را بدست آوردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، میرشاد ماجدی در گفتگو با سایت باشگاه استقلال در مورد ارزیابی‌اش از برگزاری اردوی این تیم در جزیره کیش ضمن بیان مطلب فوق گفت: ما 7-8 روز می‌توانیم با همدلی و اتحاد هم در کیش تمرین کنیم و اردوی خوبی را پشت سر بگذاریم تا به امید خدا به آمادگی برسیم.

وی اضافه کرد: در کیش به اولین چیزی که فکر می‌کنیم، بازی با ملوان است و نیم نگاهی هم به دیدار با الشباب داریم. این اردو هم فرصت خوبی است تا ما با آمادگی به تهران برگردیم. به نظرم برپایی اردو در کیش تصمیم خوبی بود و امیدوارم که بتوانیم با دست پر به تهران برگردیم.

سرپرست تیم فوتبال استقلال در پاسخ به این پرسش که با توجه به شرایط استقلال، فکر می‌کنید این تیم بتوانید حضوری موفق در آسیا داشته باشید؟، اظهار کرد: همه سعی‌مان را می‌کنیم تا حضوری موفق در آسیا داشته باشیم. با رسیدن یکی، دو مصدوم‌مان هم شرایط تیم خیلی بهتر می‌شود تا با آمادگی بیشتر در مسابقات آسیایی حضور پیدا کنیم.

وی در مورد 100 گله شدن آرش برهانی در بازی سایپا هم خاطرنشان کرد: صد گله شدن آرش را به فال نیک می‌گیریم و خوشحالیم آرش پایش به گلزنی باز شد. آمادگی آرش هم می‌تواند به نفع خودش و هم می‌تواند به نفع استقلال باشد و امیدواریم او در کنار دیگر بازیکنان تیم باز بتواند برای استقلال گلزنی کند.

ماجدی در مورد اینکه شانس قهرمانی استقلال را در لیگ چقدر می‌داند، گفت: ما 4 خوان دیگر را پیشرو داریم که هر کدام از این خوان‌ها درست مانند یک فینال است. سعی می‌کنیم تا در 4 خوان باقی‌مانده لیگ برنده باشیم و در نهایت عنوان قهرمانی لیگ را بدست آوردیم.

کد مطلب 2234537

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