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۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۸:۰۳

جام حذفی اسپانیا؛

رئال با درخشش رونالدو به فینال رسید/ شاگردان آنچلوتی رکورد شکنی کردند

رئال با درخشش رونالدو به فینال رسید/ شاگردان آنچلوتی رکورد شکنی کردند

تیم فوتبال رئال مادرید با درخشش کریس رونالدو موفق شد در دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی کوپا دل ری مقابل اتلتیکومادرید هم به پیروزی برسد و به فینال این رقابتها راه پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئال مادرید که در دیدار رفت با نتیجه 3 بر صفر اتلتیکومادرید را شکست داده بود با 2 گل کریس رونالدو در دقایق 7 و 16 از روی نقطه پنالتی با نتیجه 2 بر صفر میزبان خود را بار دیگر شکست داد و به دیدار فینال رسید.

رئال اکنون نخستین تیم تاریخ رقابتهای کوپا دل ری است که بدون دریافت حتی یک گل به فینال این رقابتها راه پیدا می کند.

با توجه به پیروزی 2 بر صفر بارسلونا در دیدار رفت مرحله نیمه نهایی مقابل رئال سوسیداد احتمال وقوع ال کلاسیکو در فینال رقابتها بسیار افزایش پیدا کرده است.

 

کد مطلب 2234651

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