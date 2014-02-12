فرمول عقد قراداد با سرمربی جدید تیم ملی دوچرخه سواری

خسرو قمری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص عقد قراداد با پاول بوران برای هدایت تیم ملی پیست ایران بیان کرد: این مربی اهل چک سابقه 10 سال قهرمانی در رقابتهای جهانی و المپیک را دارد که کارنامه خوبی را از خود بر جای گذاشته است. او چندین سال در تیم ملی ایتالیا حضور داشت و پس از آن هم دو سال هدایت تیم هلند را بر عهده داشت. همین حالا نیز مربی خصوصی چندین ورزشکار تیم ملی اتریش برای مسابقات جهانی است که قرار است طی روزهای آینده با آنها در رقابتهای جهانی شرکت کند و از روز دهم فروردین ماه به تهران بر می‌گردد تا تمرینات تیم ملی را زیر نظر بگیرد.

وی اضافه کرد: ما پیش تر با 17 مربی مذاکره کرده بودیم که همه آنها مبالغ بالایی را پیشنهاد کرده بودند. این مربی هم در مذاکرات اولیه خود درخواست 7، 8 هزار دلار در ماه را داشت که روی عدد 5 هزار دلار قبل از سفر به تهران توافق کردیم و در تهران با مذاکراتی که داشتیم شرایط تازه‌ای را برای ایشان تعیین کردیم.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری در تشریط این شرایط گفت: قرارداد ثابت این مربی 4 هزار دلار در ماه خواهد بود و اگر در مسابقات آسیایی قراقزستان مدال آوری کند به ازای هر مدال طلا 500، هر نقره 300 و هر برنز 100 دلار به وی تعلق خواهد گرفت و در بازی‌های آسیایی اینچئون نیز هر طلا 2 هزار، هر نقره هزار و هر مدال برنز 500 دلار به عنوان پاداش به وی پرداخت خواهد شد.

قمری همچنین گفت: او از شرق اروپا آمده و توقعاتش مثل دیگر مربیانی که مذاکره کردیم چندان بالا نیست. پاول با مربیان انگلیسی که قبلا هدایت تیم ملی را برعهده داشتند دوستی نزدیکی دارد و از آنها اطلاعات کامل را از اعضای تیم ملی دریافت کرده است. او قرار است هدایت تمامی رده‌های سنی را در بخش آقایان و بانوان بر عهده بگیرد و با شروع اردوها در عسلویه و کیش از برنامه وی استفاده خواهیم کرد.