به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مرحله اردو مقدماتی تیم ملی دوچرخه سواری در رشته‌های نیمه استقامت و استقامت آقایان( بزرگسالان، امید و جوانان) از روز دوشنبه مورخ پنجم اسفند ماه بمدت 15 روز در شهرستان عسلویه برگزار خواهد شد.

اسامی ورزشکاران دعوت شده به اردو به شرح زیر است:

محمدحسین محمدی (آذربایجان شرقی)،امیر کلاهدوز حق (آذربایجان شرقی)، بهنام خلیلی خسروشاهی(آذربایجان شرقی)، حسین علیزاده( آذربایجان شرقی)، قادر میزبانی ایراناق(آذربایجان شرقی)، میرصمد پورسیدی گل‌آخور(آذربایجان شرقی)، امیر زرگری(البرز)، علیرضا حقی(اردبیل)، احمد قمری(مرکزی)، آروین معظمی گودرزی(لرستان)، محمد امین مرادی(لرستان)، سیدعلی رضوی(لرستان)، شهاب جدیدالاسلامی(لرستان)، شهریار رودی(خراسان رضوی)، حسین ناطقی(اصفهان)، سیدموسی مصطفوی(اصفهان)، حامد جنت(اصفهان)، حامد عبادی(تهران)، محمد چایچی رقیمی(تهران)، محمد رجبلو(تهران)، امیر فرشی صبح خیز(تهران)، سهیل ستاری(تهران)، بهنام آرین(یزد)، حمید بیک خورمیزی(یزد)، مسعود زارع(یزد)، مهدی سهرابی(زنجان)، محمد رضایی(خراسان جنوبی) و علی خادمی(کرمان)