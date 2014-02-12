یادواره چهار شهید روحانی شهرستان رودان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نظز نژاد فرماندار شهرستان رودان ظهر چهارشنبه گفت: وجود و اثر کلام روحانیت می تواند در جامعه یک موج ایجاد کند و فضا را دگرگون کند و امروز عظمت انقلاب اسلامی به برکت وجود حضرت امام خمینی (ره) و بعد از آن مقام معظم رهبری بعنوان یک روحانی به گونه ای است که دنیا در مقابل نظام ما خاضع و خاشع شده است.

وی درادامه بیان کرد: ایثار و شهادت طلبی برای تحقق آرمانهای هر انقلابی لازمه و رمز پیروزی است و هر انقلابی برای رسیدن به پیروزی ،نیازمند خون جوانان آن ملت و جانفشانی مردمش است.

نظرنژاد با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی تصریح کرد: دموکراسی، آزادی، توسعه اقتصادی، علمی و عزت و سربلندی از ثمره های ارزشمنداین انقلاب است.

فرماندار رودان اظهارداشت: در کشور ایران رهبر یک کشور یک رأی دارد و دورترین فرد در این کشور هم یک رأی دارد در صورتی که درکشور آمریکا که خودراپرچم دار دموکراسی می داند، انتخابات ریاست جمهوری آن کشور از دل دموکراسی بیرون نمی آید و با دسیسه ها و لابی گری های صهیونیستی مشخص می شود.

این مسئول به پیشرفت های علمی، اقتصادی و نظامی کشور ایران در طول این 35سال اشاره کرد و افزود: آمریکا که 35 سال پیش از کشور ایران حق توحش می گرفت حالا در برابر قدرت و پیشرفت های چشمگیر جوانان ملت ایران متحیر ودرمانده شده و جرأت رویارویی با اراده پولادین ملت ایران را ندارد و تمام قدرت خود را در هیاهوی تبلیغاتی گذاشته اند.

در پایان از خانواده چهار شهید روحانی شهرستان رودان، شهیدان: مسعود رهگشا، تیمور شاکری، نصرالله روشی و مسعود طاهری تجلیل شد.