نرخ خدمات گردشگری نباید هر دو ماه یکبار افزایش یابد

مرتضی رحمانی موحد در پاسخ به اینکه چرا آژانسداران در ایام تعطیلات آخر هفته و یا تعطیلات دیگر سال نرخ تورها و هتلداران نرخ اتاقها را خودسرانه افزایش می دهند به خبرنگار مهر گفت: برخی از تعطیلات وقتی به پایان هفته نزدیک می شود، تعطیلی طولانی مدتی را در پی دارد. این ایام اوج سفر نامیده می شود و چون تقاضا در این روزها بیشتر از روزهای دیگر است، سعی می کنند سودآوری خود را درتمام روزهای سال با این موضوع تطبیق دهند یعنی وسط هفته و مواقع دیگر نرخ خدمات را کاهش می دهند ولی در زمان اوج سفر که تقاضا بالا می رود، نرخ ها را نیز افزایش می دهند اما اگر نرخ خدمات در طول سال بررسی شود، می بینیم که به یک تعادل رسانده اند.

وی ادامه داد: فرایند گردشگری در دنیا از این منطق پیروی می کند اما فاصله زمانی این تغییرات در ایران به دلیل مشکلات اقتصاد ی و نوسانات کوتاه است و نباید هر دو ماه یکبار شاهد تغییر در قیمت ها باشیم. با این حال این موضوع در نخستین جلسه ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر بررسی می شود و با نماینده تشکلها برای بررسی برنامه هایشان در ایام نوروز صحبت و نتیجه را اعلام می کنیم.

معاون گردشگری کشور گفت: سهم دفاتر خدمات مسافرتی در سفرهای نوروزی مردم کم است. چون بیشتر مردم سفرهای مستقل و خانوادگی را ترجیح می دهند تا سفر با تور گردشگری. از سوی دیگر معمولا نیروی کار در آژانس ها نیز در این ایام ممکن است به مسافرت بروند. تلاش می کنیم سهم سفرهای گروهی و با تور در میان مردم بیشتر شود جون باعث نظام مند شدن سفرها خواهد شد و تاثیرات و امنیت روانی آن برای مردم بیشتر است.