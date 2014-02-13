بالاترین وظیفه علمای اسلام خدمت به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسین نوری همدانی قبل از ظهر پنج‌شنبه در دیدار اعضای نخستین کنگره شهدای روحانی استان تهران که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، گفت: عصر حاضر زمانی بسیار مناسب برای تبلیغ و نشان دادن شایسته چهره ناب اسلام است که بزرگترین نعمت خدا به مسلمین و علما است و به مدد این علما چهره استکبار و ظلم بعد از قرن‌ها آشکار شد.

وی افزود: علمای اسلام همیشه در راه تبلیغ و آشکار ساختن چهره ظلم پیش قدم بودند و که در قرآن نیز حضرت عیسی(ع) خطاب به حواریون خود بر خدمت به مردم تأکید کرده که این وظیفه بر عهده علمای اسلام است.

استاد برجسته حوزه در ادامه گفت: راه تبلیغ دین در واقع ادامه راه انبیا است که ما علما وظیفه داریم این راه خدمت را ادامه دهیم که اصل و اساس جامعه مردم هستند و علما و پیشوایان واسطه خیرند.

وی ضمن اشاره به نامه امام علی(ع) که خطاب به مالک نوشتند، عنوان کرد: توجه به مردم و نقش کارساز ایشان را نباید فراموش کرد چرا که مردم عمود و ستون خیمه دین‏، انبوه مسلمین مردم و سپر مقابله به دشمن مردم می‌باشند.

آیت الله نوری همدانی، خطاب به ائمه جمعه اسلام‌شهر خاطرنشان کرد: خدمت به مردم را راس امور خود قرار دهید چرا که امروزه حکومت مردم سالاری در جامعه ایرانی حاکم است.

وی با اشاره به نقش طلاب و علما در قیام و انقلاب ایران اسلامی، تصریح کرد: مردم در سال‌های قبل از انقلاب و زمان شاهنشاهی ایرن به حساب نمی‌آمدند ولی با آگاه سازی علمای دین و نقش روشن طلاب کشوری که قرن‌ها زیر ستم استکبار بود به آزادی و انقلاب دست یافت و به راهنمایی امام راحل(ره) و پشتوانه مردم حکومت 2500 ساله طاغوت برانداخته شد و با بیانیه و سخنان روشنگر امام(ره) بود که مردم را هشت سال جنگ تحمیلی در میدان نبرد مقاوم کرد و به صحنه انقلاب کشاند.

این مرجع تقلید شیعیان اظهار داشت: مسئولان باید برای حفظ مردم تلاش کنند و به ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی زندگی مردم را مدنظر قرار دهند و مشکلات پیش روی زندگی مردم را مرتفع کنند.

طلاب نقش موثر شیعیان در دنیای امروز را شفاف کنند

آیت الله نوری همدانی بیان کرد: حرکت با شکوه 22 بهمن هرساله بهتر از گذشته می‌شود و جا دارد از مردم که بانی این نمایش باشکوهند تشکر و قدردانی کرد و طلاب امروزه به درس و حوزه اکتفا نکنند بلکه باید درجهاد و فرهنگ برخورد با استکبار و روشنگری اذهان ملت تلاش کنند و نقش موثر شیعیان در دنیای امروز را شفاف کنند چرا که دشمنان به این نقش پررنگ معترف شدند.

وی ادامه داد: امام خمینی(ره) در یکی از دفترهای 50 جلدی تبیان در خصوص علمای شهید می‌فرمایند که طلابی که در جنگ شرکت کردند دیوارهای حوزه علمیه را پشت سر گذاشتند و خونشان مرکب ثبت وقایع تاریخ انقلاب شد و میزان شهدای علما در انقلاب اسلامی بسیار چشمگیر است.

استاد برجسته حوزه عنوان کرد: امنیت و تعالی ایران امروز مدیون خون شهدای انقلاب است و باید علما و آقایان منبری و محرابی بر این نقش تاکید کنند و مردم را به فرهنگ انقلابی و اکرام شهدا ترغیب سازند و روحیه شهید محوری را در مردم رشد دهند و گرنه مردم در راه قیام علیه دشمنان سرد می‌شوند.

آیت الله نوری همدانی خاطرنشان کرد: ائمه جمعه و جماعت افسران جنگ نرم عصر حاضرند و در لوای پرچم انقلاب حرکت می‌کنند و به مدد مالک این دین روز به روز برافراشته تر می‌شود تا زمانی که آن را به دست ولی امر راستین خود، صاحب الزمان(عج) تقدیم کنند و در این خطوط گام برداشته شود.