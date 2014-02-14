بچه های «وداع» موسیقی پدرخوانده را نواختند/ دیدن کنسرت با دوربین شکاری

به گزارش خبرنگار مهر، کنسرت گروه موسیقی «وداع» به سرپرستی سودابه سالم در نخستین روز از برگزاری بیست و نهمین جشنواره موسیقی فجر در گروه موسیقی کودک شامگاه گذشته در سالن اریکه ایرانیان اجرا شد. در آغاز کنسرت سودابه سالم سرپرست این گروه موسیقی بخش های مختلف اجرا را همراه با اسامی نوازندگان اعلام می کرد.

در بخش نخست از این اجرا هنرجویان نوجوان آموزشگاه «وداع» که با همین نام هم در این دوره از جشنواره فیلم فجر حضور پیدا کردند با سازهای گیتار خود روی صحنه آمدند و قعطاتی از موسیقی کلاسیک این ساز را به سرپرستی فرهاد مجیدزاده اجرا کردند. در میان قطعات اجرا شده توسط این گروه گیتارنوازی اجرای دو قطعه «God father» (پدر خوانده) و «دسپرادوس» مورد توجه مخاطبان قرار گرفت و با تشویق بسیاری مواجه شد.

پس از اجرای گروه گیتارنوازی کودکان همراه با خانواده های خود استراحتی کوتاه کردند. در این فاصله سودابه سالم به نقاط مختلف سالن سر می زد و به نوعی از خوب برگزار شدن کنسرت اطمینان حاصل می کرد.

این آهنگساز در فرصت ایجاد شده از مشکلات و نواقص کار به خبرنگار مهر گفت: یکی از ویژگی های این دوره ازجشنواره موسیقی فجر چاپ بروشور است اما متاسفانه بروشور این کنسرت ناقص و پر از اشتباه منتشر شده و به همین دلیل ترجیح دادم معرفی هریک از بخش ها را خودم به عهده بگیرم.

وی افزود: به عنوان مثال اسامی دو نفر از سرپرستان گروه دف نوازی یاور احمدی فر و پرهام صارمی که زحمت بسیاری برای گروه کشید در بروشور نوشته نشده است و چون این بروشورها به نوعی معرفی و جزئی از کارنامه کاری هنرمندان قرار می گیرد ترجیح دادم این بروشور توزیع نشود تا حق این دو هنرمند محفوظ بماند.

یکی از ویژگی کنسرت هایی که سودابه سالم تحت نام ارکستر کودکان ایران زمین در سالهای گذشته روی صحنه می برد، اجرای موسیقی همراه با نمایش بود که معمولا روایت هایی از داستان های کهن فارسی زبان اجرا می شد اما این کنسرت تنها به اجرای قطعاتی از موسیقی کلاسیک اختصاص داشت.

سالم درباره دلیل این تغییر در اجرا گفت: سالن اریکه ایرانیان گنجایش گروه حرکت و نمایش را ندارد و متاسفانه مسئولان هرساله نسبت به این بخش از جشنواره موسیقی فجر بی توجه هستند و غیر کارشناسی عمل می کنند به همین دلیل تصمیم گرفتم با توجه به امکاناتی که جشنواره در اختیار می گذارد این کنسرت را برگزار کنم. در واقع جشنواره موسیقی فجر فرصتی است برای کودکان که من مسئول هستم از این فرصت به نفع کودکان سرزمین ام استفاده کنم.

بخش دوم از کنسرت با استراحتی کوتاه به اجرای ارکستر زهی هنرجویان آموزشگاه «وداع» اختصاص داشت و هریک از نوازندگان نوجوان با سازهای ویولن وارد می شدند و در میان تشویق تماشاگران قطعاتی از موسیقی بیزه، ویوالدی، اشتراوس، مارتین و... را به سرپرستی دانیال جورابچی روی صحنه بردند.

آخرین بخش کنسرت به اجرای گروه دف نوازان «وداع» اختصاص داشت . در این بخش از کنسرت قطعاتی از موسیقی ایرانی براساس دف نوازی اجرا شد که این بخش از اجرا با استقبال حاضرین در سالن مواجه شد.

در حاشیه

* گروه سنی هنرجویان گروه موسیقی «وداع» بین 8 تا 18 سال بود و قطعاتی از موسیقی کلاسیک را اجرا کردند.

* حاضرین در سالن با کودکان خردسال خود در کنسرت شرکت کرده بودند که اجرای قطعات موسیقی کلاسیک نوجوانان «وداع» برای این کودکان جذابیت چندانی نداشت.

* به گفته برخی از خانواده ها دلیل حضورشان اسم گروه «ارکستر زهی کودکان ایران زمین» بود که در جدول برنامه آمده بود و به دلیل وجود این اسم، اجرایی از کودکان اریان زمین به صورت نمایش و موسیقی را انتظار داشتند.

*سودابه سالم هم نسبت به عنوان این ارکستر معترض بود و می گفت درج نام اشتباه در جدول، برخی خانواده ها را دچار اشتباه کرد. این آهنگساز همچنین وعده کرد در آینده ای نزدیک کنسرت موسیقی نمایش اجرا کند.

* اعضای خانواده هر یک از نوازندگان نوجوان با اهدای شاخه های گل هنرجویان خود را مورد تشویق قرار می دادند.

* کنسرت با نظم خوبی برگزار شد و مسئولان به افرادی که کنسرت را با دوربین و یا موبایل ضبط می کردند تذکر می دادند.

* یکی از دیدنی های این اجرا این بود که پسر بجه ای هشت ساله همراه با پدرش در ردیف آخر نشسته بودند و کنسرت را نوبتی با دوربین شکاری تماشا می کردند.