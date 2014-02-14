نامزدهای جایزه ادبی «واو» در دوره دهم معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، جایزه ادبی «واو» پس از مطالعه، بررسی و داوری 36 رمان و داستان بلند چاپ شده در سال گذشته، 4 اثر را به عنوان نامزد دریافت تندیس بهترین و متفاوت ترین اثر سال گذشته معرفی کرد.

این آثار عبارتند از:

1- دومینانت یا مامان اون زنه رو که داره می‌دوئه می‌بینی؟/فرید قدمی/ نشر افراز

2- گراف گربه/هادی تقی زاده/ نشر روزنه

3- بت دوره گرد/ مرجان بصیری/ نشر ققنوس

4- من منچستر یونایتد را دوست دارم/ مهدی یزدانی خرم/ نشر چشمه

فائزه شاکری دبیر این جایزه، ضمن اعلام این خبر، دیگر آثار متفاوت سال 1391 را نیز به شرح ذیل عنوان کرد:

آغاز فصل سرد/ضحی کاظمی/نشر افراز

مردگان جزیره موریس/ فرهاد کشوری/ نشر زاوش

یک رمانس دانشگاهی مرگبار/ محمود سعید نیا/ نشر حرفه هنرمند

رطوبتی ها/ کرم‌الله سلیمانی/ نشر آهنگ دیگر

خونزاد/ سیدامین و سید مصطفی حسینیون/ نشر ثالث

وی همچنین اظهار داشت: این جایزه در نظر دارد تا امسال، گزارش کاملی از پرکارترین ناشر آثار متفاوت، پرکارترین نویسنده متفاوت و نیز روند چاپ آثار متفاوت را در طی این 10 سال ارائه کند که این مهم در چند روز آینده اعلام خواهد شد.

داوران این مرحله از جایزه صبا جاوید، اکبر روزبهانی، نوشین ابطحی، حسین توکلی، فرزانه ناقل، محمد صادق رضایی زاده، حسین فدوی و فائزه شاکری بودند.