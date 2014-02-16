به گزارش خبرگزاری مهر، ال نینو کلمه ای اسپانیایی و به معنای برادر کوچک است. این پدیده نخستین بار توسط ماهیگیرانی که متوجه گرمای غیر معمول اقیانوس در زمان کریسمس شدند، نامگذاری شد.

در طول پدیده ال نینو بادها در استوا بر روی اقیانوس از غرب به شرق می وزند.

این بادها در سطح آب اقیانوس جابجا شده و آبهای گرم سطح اقیانوس را که بوسیله خورشید در مناطق گرمسیری گرم شده اند، به سواحل غربی شمال و جنوب قاره آمریکا می آورد. این درحالی است که به دنبال آبهای گرم، بارندگی نیز به سمت شرق متمایل می شود و سیل در پرو و خشکسالی در اندونزی و استرالیا روی می دهد.

دانشمندان دانشگاه گیسن در آلمان اعلام کردند که در دو سال گذشته پدیده ال نینو رخ نداده است ، اما 75 درصد احتمال دارد این پدیده در سال 2014 روی دهد.

دمای آبهای استوایی اقیانوس آرام به دانشمندان کمک می کند شش ماه زودتر الگوهای آب و هوای جهانی را پیش بینی کنند.

این محققان مدعی شده اند تابستان 2014/ 1393 داغ ترین تابستان زمین خواهد بود.

پدیده ال نینو هر چند سال یکبار با یک افزایش دمای قابل توجه و غیر معمول همراه می شود. به طوری که در این وضعیت دما سطح دریا دستکم به مدت چند ماه پیاپی در 3 تا 5 محل ساحلی بیش از حد طبیعی افزایش می یابد و در پی آن دمای سطح دریا برای یک سال و یا حتی بیشتر، بصورت غیر عادی حفظ می شود که برای بازگشت به شرایط عادی منطقه ، حداقل تا ژانویه یا مارس آینده زمان لازم است.

دانش پژوهان ال نینو را در اقیانوس آرام استوایی به شیوه های مختلفی از جمله ماهواره ها ، شناورهای متصل به لنگرگاه ها ، تجزیه و تحلیل سطح دریا و XBT ها ردیابی می کنند.