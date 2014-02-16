اتحاد دشمنان قدیمی علیه آمریکا / مرکل به دیدار اولاند می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "آنگلا مرکل" قرار است چهارشنبه هفته جاری به فرانسه سفر کند. دیدار با "فرانسوا اولاند" در کاخ الیزه مهمترین بخش از برنامه های صدر اعظم آلمان را در سفر به پاریس به خود اختصاص داده است.

مرکل پیش از انجام این سفر عنوان داشت که در دیدار با رئیس جمهوری فرانسه، با وی در خصوص لزوم ایجاد یک شبکه ارتباطی اروپایی برای جلوگیری از ادامه جاسوسی آژاس امنیت ملی آمریکا از مقامت و شهروندان اروپایی رایزنی خواهد کرد.

مرکل در این اظهارات همچنین از عمکرد شرکت های گوگل و شبکه اجتماعی فیسبوک در همکاری با آمریکا و همدستی در جاسوسی از مقامات و شهروندان کشورهای مختلف جهان انتقاد کرد.

بر اساس اسناد افشا شده، آژانس امنیت ملی آمریکا از طریق کنترل فیبرهای نوری و همچنین شبکه های اینترنتی از مقامات و شهروندان کشورهای مختلف جاسوسی می کند.

اقدام آمریکا در جاسوسی از مقامات مختلف اروپایی موجب شده تا آلمان و فرانسه که تا کمتر از نیم قرن قبل دشمنان یدکدیگر محسوب می شدند تبدیل به متحدانی قوی برای مقابله با جاسوسی واشنگتن تبدیل شوند.

به گزارش مهر، آژانس امنیتی ملی آمریکا دستگاهی همانند نقشه های هواشناسی تولید کرده که با کلیک کردن بر روی هر کشور و یا شهر، تمام اطلاعات افرادی که در آن لحظه در حال استفاده از اینترنت و یا مکالمه تلفنی هستند در اختیار ماموران آمریکایی قرار می گیرد.

دسترسی به این حجم گسترده اطلاعات موجب شده تا آمریکا فقط در یک ماه بیش از 9 میلیون بسته اطلاعاتی فقط از یک کشور جمع آوری کند. از ابتدای تابستان سال جاری ادوارد اسنودن، مامور سابق سازمان سیا، که به هنگ کنگ گریخته بود، اقدام به افشا کردن اسنادی کرد که این اسناد از جاسوسی گسترده آنلاین آژانس امنیت ملی آمریکا از کشورهای مختلف و رصد مکالمات تلفنی و فعالیت های اینترنتی آنها حکایت داشت.

جاسوسی از کشورهای مختلف، فقط محدود به کشورهایی که واشنگتن با آنها مشکل دارد نیست، بلکه تمام همپیمانان آمریکا از جمله آلمان، پاکستان، اسپانیا و دیگر کشورهای اروپایی و حتی مقر اتحادیه اروپا نیز در فهرست اهداف جاسوسان آمریکایی قرار دارند.

"آنگلا مرکل" صدر اعظم آلمان، "دیلما روسف" رئیس جمهور برزیل، و روسای جمور دیگر کشورهای آمریکای لاتین از جمله چهره های سرشناسی هستند که مکالمات تلفنی و فعالیت های اینترنتی آنها در سال های گذشته به صورت مرتب از سوی جاسوسان آمریکایی رصد می شد.