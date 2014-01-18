اوباما جاسوسی از رهبران جهان را قانونی اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "باراک اوباما" دیروز جمعه از اعمال تغییرات گسترده در چگونگی جمع آوری و نگهداری اطلاعات از سوی مراکز اطلاعاتی آمریکا خبر داد و از جمله استراق سمع از رهبران کشورهای دوست و همپیمان آمریکا را٬ جز در شرایطی که امنیت ملی آمریکا در خطر است٬ ممنوع کرد.

اوباما در سخنانی‌ درباره عملکرد آژانس امنیت ملی آمریکا اظهار کرد که به منظور جلب اطمینان شهروندان آمریکا و کشورهای جهان٬ واشنگتن گامهایی را برخواهد داشت تا نگرانیها درباره حوزه خصوصی افراد برطرف شود.

وی در خصوص جمع آوری اطلاعات مکالمات تلفنی شهروندان آمریکا گفت: اصلاحاتی که پیشنهاد می کنم٬ به مردم آمریکا این اطمینان خاطر را می دهد که اقدام آژانس های اطلاعاتی و اجراکنندگان قانون این کشور در تامین امنیت مردم٬ حقوق شهروندی آنها را نقض نمی کند.

رئیس جمهور آمریکا روز جمعه متعهد شد که مکالمات مقامها و رهبران کشورهای دوست و همپیمان ایالات متحده کنترل نخواهد شد٬ مگر آنکه بحث تهدید امنیت ملی آمریکا در میان باشد.

در خصوص فعالیتهای آژانس امنیت ملی آمریکا٬ اوباما مقرر کرده که دسترسی به سوابق مکالمات تلفنی شهروندان آمریکا٬ به جز در موارد اضطراری٬ نیازمند دریافت مجوز از سوی دادگاه است. اوباما همچنین افزوده که از این‌ پس جمع آوری و نگهداری گسترده مکالمات تلفنی متوقف خواهد شد.

آژانس امنیت ملی آمریکا و دفتر مرکزی ارتباطات دولت انگلیس (سازمان جاسوسی بریتانیا) در سال های اخیر در سطح گسترده اقدام به جمع آوری اطلاعات از کشورهای مختلف جهان کرده اند. این اطلاعات از طریق شنود مکالمات تلفنی و رصد فعالیت های اینترنتی افراد مختلف جمع آوری شده است.

بر اساس اسناد افشا شده، آژانس امنیت ملی آمریکا دستگاهی به شکل نقشه های هواشناسی ساخته که از طریق آن و با کلیک بر روی نقشه هر کشور در جریان فعالیت اینترنتی و مکالمات تلفنی آن کشور قرار می گیرد.

از ابتدای تابستان سال جاری ادوارد اسنودن، مامور سابق سازمان سیا، که به هنگ کنگ گریخته بود، اقدام به افشا کردن اسنادی کرد که این اسناد از جاسوسی گسترده آنلاین آژانس امنیت ملی آمریکا از کشورهای مختلف و رصد مکالمات تلفنی و فعالیت های اینترنتی آنها حکایت داشت.

جاسوسی از کشورهای مختلف، فقط محدود به کشورهایی که واشنگتن با آنها مشکل دارد نیست، بلکه تمام همپیمانان آمریکا از جمله آلمان، پاکستان، اسپانیا و دیگر کشورهای اروپایی و حتی مقر اتحادیه اروپا نیز در فهرست اهداف جاسوسان آمریکایی قرار دارند.

"آنگلا مرکل" صدر اعظم آلمان، "دیلما روسف" رئیس جمهور برزیل، و روسای جمور دیگر کشورهای آمریکای لاتین از جمله چهره های سرشناسی هستند که مکالمات تلفنی و فعالیت های اینترنتی آنها در سال های گذشته به صورت مرتب از سوی جاسوسان آمریکایی رصد می شد.