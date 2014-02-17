فاجعه دردناک در سوریه نیازمند چاره اندیشی رهبران دنیای اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، «خالد بن هلال بن ناصر المعولی» رئیس مجلس نمایندگان عمان که به منظور شرکت در کنفرانس بین المجالس اسلامی در راس یک هیات بلندپایه به کشورمان سفر کرده است بعدازظهر روز یکشنبه با آقای دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.در این دیدار آقای لاریجانی با اشاره به روابط بسیار خوب سیاسی بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان گفت: کشور دوست و برادر عمان در دیپلماسی ایرانی از جایگاه خاصی برخوردار است.

وی در ادامه افزود: روابط در سطوح سیاسی و پارلمانی در عرصه های منطقه ای و بین المللی از شکوفایی و بالندگی مناسبی برخوردار است کمه باید به صورت پشتوانه مستحکمی برای توسعه مناسبات و همکاری ها در سایر زمینه های اقتصادی، تجاری و فرهنگی مورد بهره برداری قرار گیرد.

لاریجانی همچنین گفت: زمینه های بسیار مساعدی برای فعالیت بخش های مختلف اقتصادی و صنعتی در این زمینه فراهم است که مجلس شورای اسلامی از هرگونه سرمایه گذاری در این راستا استقبال و حمایت می کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از مواضع منطقی و خردمندان سلطان قابوس در مسایل منطقه ای و بین المللی و موضوعات جهان اسلام افزود: شرکت سران مجالس اسلامی در کنفرانس بین المجالس اسلامی در ایام سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با شعار وحدت اسلامی در شرایطی صورت می گیرد که تاکید بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب بر وحدت جهان اسلام قرار داشته است.

وی افزود: آن چه امروز در جهان اسلام به ویژه در ارتباط با سوریه می گذرد فاجعه دردناکی است که بیشتر از هر زمان دیگر چاره اندیشی رهبران دینی و سیاسی دنیای اسلام در سایه وحدت و همدلی را می طلبد.

در ادامه این دیدار همچنین آقای خالدبن هلال بن ناصرالمعولی رئیس مجلس نمایندگان عمان ضمن ابراز خوشوقتی خود و هیات همراه از سفر به جمهوری اسلامی از ابتکار مجلس شورای اسلامی برای میزبانی کنفرانس نهم روسای مجالس اسلامی تقدیر به عمل آورد و گفت: نقش مثبت و سازنده جمهوری اسلامی در ایجاد وحدت و هماهنگی بین امت اسلامی همواره مورد تقدیر سلطان و رهبران عمان بوده است.

وی از جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری مهم و قدرتمند در منطقه که روابط بسیار حسنه ای با عمان دارد یاد کرد و گفت: استحکام سیاسی روابط دو کشور یک واقعیت انکارناپذر است و اراده رهبران عمان اکنون بر این تعلق گرفته که توسعه روابط در سایر زمینه ها به ویژه تجاری و اقتصادی هم از قوام و دوام در خوری برخوردار گردد.

وی افزود: سلطان عمان همواره احترام و منزلت خاصی برای جمهوری اسلامی ایران قائل است و گسترش هرچه بیشتر همکاری ها و رایزنی های منطقه ای و بین المللی با ایران مورد تاکید دایمی ایشان است.

وی گفت: مجلس نمایندگان عمان از هرگونه طرح و برنامه اقتصادی برای تعمیق مناسبات تجاری فیمابین حمایت می کند.

رئیس مجلس عمان ابراز امیدواری کرد کنفر انس بین المجالس اسلامی در تهران بتواند به اهداف مد نظر خود در کمک به حل و فصل مشکلات جهان اسلام نایل آید.

وی در پایان خواستار انتقال تجارب جمهوری اسلامی ایران در زمینه های پزشکی و بخش بهداشت و سلامت به کشور متبوعش شد.