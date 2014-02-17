همبستگی و وحدت بین مسلمانان جدی گرفته شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که به عنوان سخنران افتتاحیه نشست کمیته عمومی نهمین اجلاس مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی سخنرانی می کرد با خوش آمد گویی به میهمانان و نمایندگان مجالس کشورهای اسلامی عضو اتحادیه P.U.I.Cگفت: برای ما افتخاری است که میزبان نمایندگان ملت های مسلمان از مکشورهای مختلف هستیم و امیدواریم این مجمع، باعث همگرایی بیشتر میان مسلمانان و وحدت بیشتر آنان شود.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان این که این مجمع در شرایطی تشکیل شده است که مسایل گوناگونی در کشورهای اسلامی مطرح است افزود: امید است تا نمایندگان امت اسلامی درباره این مسائل به بحث بنشینند و تصمیم مناسبی اتخاذ کنند.



وی با تأکید بر اینکه شما حاضران در این مجمع نمایندگان امت اسلامی هستید به مهمترین مسائل روز جهان اسلام اشاره و تصریح کرد: یکی از مهمترین این چالش ها مشکلی است که همیشه امت اسلامی را داغدار کرده و آن موضوع فلسطین است.



رئیس نهاد قانون گذاری با بیان اینکه علاوه بر این مسایل حضور در این مجمع فرصتی است تا نمایندگان مجالس کشورهای اسلامی مسائل دیگر امت اسلامی را بررسی کند ادامه داد: امیدواریم شعار اصلی این نشست که همبستگی و وحدت میان مسلمانان است محقق شود.



لاریجانی با تإکید براینکه توسعه کشورهای اسلامی با هماهنگی کشورهای مختلف ایجاد خواهد شد گفت: امیداریم تا در این گفتگوها علاوه بر دستیابی به راهکاری برای توسعه ملل اسلامی راهکارهایی نیز برای دستیابی به فناوری های جدید نیز اتخاذ شود.



رئیس مجلس شورای اسلامی با عرض خیر مقدم مجدد به میهمانان نهمین اجلاس مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، تصریح کرد: حضور شما نمایندگان امت اسلامی در این مجمع مبارک است و امیدوارم روزهای خوشی در تهران داشته باشید و از اینکه نتوانستیم پذیرایی خوبی فراهم کنیم به کرامت خود عفو کنید.



