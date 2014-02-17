منوچهر شاهسواری تهیه کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فیلم سینمایی «مزار شریف» به کارگردانی حسن برزیده جمعه دوم اسفند ماه جلوی دوربین می رود، گفت: اولین سکانس از این فیلم سینمایی مربوط به صحنه حمله به سفارت ایران در مزار شریف است.

وی ادامه داد: برای این سکانس، سفارت ایران در افغانستان در منطقه کمال شهر کرج ساخته شده و بخش حمله و گروگانگیری در این منطقه فیلمبرداری می‌شود.

شاهسواری گفت: حسین یاری در این فیلم سینمایی نقش الله داد شاهسون تنها دیپلمات ایرانی که توانست زنده جان سالم از این اتفاق به در برد و تنها بازمانده این حمله تروریستی است، بازی می کند. دیگر بازیگران این فیلم افغانی بوده که بیشتر نقش طالبان را بازی می کنند.

علیرضا زرین‌دست مدیر فیلمبرداری، مشکین مهرگان مدیر هنری، حسن زاهدی مدیر صدابرداری، مسعود فیروزه مدیر تولید، امیررضا معتمدی مدیر جلوه‌های ویژه بصری، سعید ملکان طراح چهره پردازی، حسین فلاح دستیار و برنامه‌ریز این پروژه هستند. همچنین فیلمنامه «مزار شریف» را مهدی شیرزاد نوشته است.

کشتار دیپلمات‌های ایرانی در کنسولگری افغانستان روز ۸ آگوست ۱۹۹۸ مصادف با 17 مرداد 1377 در کنسولگری ایران در مزار شریف به دنبال اشغال شهر توسط نیروهای طالبان رخ داد. در ابتدا مرگ هشت دیپلمات گزارش شد. مدتی بعد مرگ دو دیپلمات و یک روزنامه نگار دیگر نیز تایید شد. این کشتار توسط نیروهای سپاه صحابه انجام شد، البته تنها یک نفر از کارمندان کنسولگری به ایران بازگشت.