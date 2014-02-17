«رستاک» به اقوام ایرانی ادای احترام کرد/ تقدیم قطعه کردی به کامکارها

به گزارش خبرنگار مهر، کنسرت گروه موسیقی رستاک به سرپرستی سیامک سپری یکشنبه 27 بهمن در چهارمین روز از برپایی بیست و نهمین جشنواره موسیقی فجر در حالی برگزار شد که جمعیت بسیاری برای دیدن این کنسرت به تالار وحدت آمده بودند و در میان گستردگی جمعیت حسن ریاحی دبیر این دوره از جشنواره نیز دیده می‌شد.

یکی از ویژگی های این کنسرت معرفی اقوام مختلف قبل از اجرای قطعه مورد نظر بود و این معرفی توسط هریک از اعضای گروه با گویش خاص مناطق مختلف انجام می شد.

نخستین قطعه ای که این گروه موسیقی اجرا کرد «سورنای نوروزی» نام داشت و پس از آن قطعات مختلف با حضور یکی از نوازندگان مهمان که مربوط به موسیقی خاصی از مناطق ایران بود، اجرا شد.

این گروه موسیقی پس از اجرای نخستین قطعه خود، موسیقی فولکلور گیلکی با عنوان «رعنا» را اجرا کردند که در این بخش صفرعلی رمضانی از هنرمندان موسیقی گیلکی روی صحنه آمد و موسیقی مربوط به این منطقه را در میان هیاهوی تماشاگران اجرا کرد.

اجرای قطعه «بارون» متعلق به لرستان از دیگر قطعات این گروه موسیقی بود.

پس از اجرای موسیقی لرستان نوبت به موسیقی کردی رسید. گروه موسیقی رستاک در این بخش از اجرای خود دو قطعه کردی اجرا کرد که قطعه اول را به پاس یک قرن تلاش خانواده کامکارها برای حفظ موسیقی کردی به آنها تقدیم کرد و در ادامه قطعه دوم با عنوان «سنجانه» را اجرا کردند.

قطعه شیرازی «یار» که در معرفی عنوان «واسونک» برای این قطعه به کار برده شد از دیگر قطعات فولکلور اجرا رستاک بود. در معرفی «واسونک» چنین عنوان شد که در شیراز آن دسته از موسیقی‌های شاد را «واسونک» می‌گویند.

قطعه بلوچی «لیلا» که در گویش این منطقه موسیقی های شاد را «صوت» می‌نامند از دیگر قطعات این گروه موسیقی بود.

ادامه کنسرت گروه موسیقی «رستاک» با حضور وحید اسداللهی نوازنده ساز ناغارا و فرزندش محمد اسداللهی نوازنده گارمون به اوج خود رسید و این دو نوازنده مهمان قطعه «گل گل» را با گویش آذری اجرا کردند که با استقبال بسیاری از سوی تماشاگران حاضر در تالار وحدت مواجه شد.

قطعات «هله مالی» بوشهری و همچنین قطعه بختیاری «بلال» از دیگر قطعات پایانی این کنسرت بودند که در میان تشویق حاضران به پایان رسید.

در حاشیه چه گذشت:

* کنسرت گروه موسیقی«رستاک» یکی از شلوغ ترین اجراهای بیست و نهمین جشنواره موسیقی فجر بود که در چهارمین روز از برگزاری این جشنواره رقم خورد.

* شلوغی کنسرت تا اندازه ای بود که در آستانه در ورودی جمعیت بدون بلیت ایستاده بودند و طلب بلیت اضافه به قیمت خرید بازار سیاه می کردند.

* مامور حراست تالار وحدت به حاضران پشت در تذکر می داد که برای دریافت بلیت و یا داخل شدن به سالن نایستند.

* اعضای این گروه موسیقی با لباس های محلی روی صحنه حاضر شده بودند و قطعات را اجرا می کردند.

* برخلاف معمول در اجراهای شلوغ، ردیف خبرنگاران در اختیار اهالی رسانه بود و به دیگران اختصاص داده نشد.

* در بروشور اسامی نوازندگان مهمان نوشته شده بود که در میان این اسامی نام محسن شریفیان نوازنده نی انبان نیز دیده می شد اما هنگام اجرای قطعه بوشهری این نوازنده حضور نداشت. پس از تماس خبرنگار مهر با این نوازنده و طرح چرایی این عدم حضور، شریفیان اظهار بی اطلاعی کرد و گفت اصلا قرار نبوده در این اجرا حضور داشته باشد.

* یکی از نکات دیدنی در این کنسرت حضور برخی از تماشاگران با لباس های محلی مناطق مختلف ایران بود که در سالن نشسته بودند.

* برخی از کردهای حاضر در سالن هنگام اجرای کنسرت دستمال‌هایی را به نشانه همراهی با موسیقی کردی بالا برده و شادی می کردند.