به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی پس از دیدار سرزده از وزارت نفت و جلسه با وزیر، معاونین و مدیران ارشد این وزارتخانه اظهار کرد: این کار را بخاطر اهمیت مسأله نفت در دنیای امروز، از وزارت نفت آغاز کردم. مسأله انرژی امروز بسیار مهم است. ایران امروز بزرگترین منابع گازی و دومین منابع نفت دنیا را در اختیار دارد و این در قدرت ملی ما نقش بسیار مهمی دارد.

وی افزود: امروز دارای شرایطی هستیم که باید قدرت ملی‌مان روز به روز بالاتر برود تا بتوانیم در دنیا بر مبنای منافع ملی و در چارچوب مصالح این کشور تعاملاتمان را افزایش دهیم. به اضافه اینکه برای من خیلی مهم بود در حضور همه مدیران تأکید کنم که مسأله منابع مشترک ما در نفت و گاز و استفاده از این منابع جزو اولویت‌های دولت یازدهم است و بر آن تأکید کنم. قبلاً هم البته با وزیر محترم در این زمینه صحبت کرده بودیم.

رئیس جمهور یادرآور شد: مسأله سوم این بود که می خواستیم برنامه‌های آینده در حوزه نفت و گاز را یک دور با هم مرور کنیم و در این جلسه بر مسایل اصلی تأکید کردم . مسأله دیگر مسأله محیط زیست است که برای ما بسیار اهمیت دارد. این وزارتخانه در بخشی از مشکلاتی که ما امروز در محیط زیست داریم می تواند به ما کمک کند و آن مسأله بهینه سازی است که جزو مسئولیت‌های این وزارتخانه است که آن را دنبال می‌کنیم و من بر آن تأکید کردم.

روحانی خاطر نشان کرد: نکته آخر هم این بود که می‌خواستم از تلاش و کوشش این وزارتخانه بخاطر این زمستان و سرمایی که یک مقدار بیشتر از حد معمول سال‌های پیش بود تشکر کنم که با تلاش شبانه‌روزی توانستند در این شرایط سخت در شمال کشور بخاطر بارش شدید برف، گاز را به مردم برسانند و اگر نمی‌توانستند، مردم دچار زحمت بسیاری می‌شدند. در واقع می‌خواستم خسته نباشید بگویم به همه مسئولین و همه عزیزانی که در این ماه‌ها زحمت کشیدند.