قالیباف به هیات دولت می رود/افزایش سطح تعامل بین دولت و شهرداری

سید محمد هادی ایازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار مدیران شهری و اعضای شورای شهربا مقام معظم رهبری گفت: در این دیدار مقام معظم رهبری فرمایشاتی در خصوص افرایش سطح تعامل بین دولت و مدیریت شهری بیان داشتندکه خوشبختانه در این مدت جلساتی میان مدیران شهری و وزرا برگزار شد.

وی با اشاره به جلسات وزرای بهداشت ،فرهنگ و ارشاد و راه شهرسازی و... با مدیران شهری گفت : این تعاملات به صورت تفاهم نامه دنبال می شود که برخی از این تفاهم نامه ها به نتیجه رسیده و برخی نیز در دست تنظیم است .

به گفته ایازی در این مدت برای افزایش سطح تعاملات شهردار تهران نامه ای به رییس جمهور نوشت و دراین نامه به مسایل و مشکلات شهر تهران اشاره کرد.

وی افزود: برای برقراری ارتباطات بیشتر، شهردار تهران در جلسه هیات دولت روز چهارشنبه حضور خواهد یافت و در خصوص حوزه های مختلف شهری بحث وتبادل نظر خواهد کرد.البته حضور شهردار تنها در این جلسه است؛ اما ما امیدواریم این نوع جلسات استمرار پیدا کند تا هر چه بهتر مشکلات پایتخت برطرف شود .

ایازی با اشاره به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها از ابتدای سال آینده گفت: با توجه افزایش قیمت انرژی ناوگان حمل ونقل عمومی پایتخت نیاز به توجه بیشتری دارد اما متاسفانه سه سال است که شهرداری هیچ نوع اتوبوسی از دولت نگرفته و همچنین اعتبارات لازم نیز در خصوص توسعه مترو به شهرداری ها اختصاص نیافته است .

به گفته ایازی مدیریت یکپارچه شهری ترافیک و آلودگی هوا از موارد دیگری است که احتمالا در جلسه فردا مطرح خواهد شود .

وی با اشاره به تفاهم نامه هایی که میان شهرداری و وزرا به امضا رسیده است گفت بحث سلامت اجتماعی در دیدار شهردار و وزیر بهداشت پیگیری شده و همچنین در دیدار شهرداری و وزرات فرهنگ ارشاد موضوعاتی همچون توسعه فضاهای فرهنگی کتابخانه ها و ...طرح و بررسی شد.