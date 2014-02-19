وضعیت کنونی فلسطین باعث تاسف است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، فاطمه بنت محمد عضو هیات پارلمانی موریتانی در دومین روز از نهمین کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی که در سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت: به جمهوری اسلامی ایران برای توافق با گروه 1+5 تبریک می گویم و این توافقنامه تاثیرات بسیار خوبی را برای ایران خواهد داشت.

وی با تاکید بر ایجاد همبستگی میان کشورهای عضو همکاری های اسلامی گفت: باید بر اساس حق و مساوات حرکت کنیم و اتحادیه بین المجالس این را به ما یادآوری می کند که می توانیم زندگی کریمانه ای داشته باشیم.

عضو هیات پارلمانی موریتانی با ابراز ناراحتی از مسائل فلسطین، اظهار داشت: اندوه خود را از آنچه در فلسطین می گذرد اعلام می کنیم و فلسطین خط قرمز همه اجلاس های اسلامی بوده و وضعیت کنونی آن باعث تاسف ماست.

وی همچنین خطاب به مهمانان حاضر در اجلاس گفت: از همه بزرگان امت اسلامی می خواهیم زنان و مسائل آنها را در اولویت قرار دهند و به امور زنان مسلمان توجه بیشتری شود.