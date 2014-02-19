حضور هیات پارلمانی ترکیه در ایران نشانه عمق مودت دو کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، جمیل پیچک رئیس مجلس ترکیه و هیات همراه صبح چهارشنبه با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.
لاریجانی در ابتدای این دیدار حضور هیات پارلمانی ترکیه در اجلاس اخیر تهران را نشانه عمق دوستی و مودت میان دو کشور دانست و گفت: ترکیه از کشورهای مهم و تاثیرگذار منطقه است و همکاریهای دو کشور در کمک به حل مسائل جهان اسلام از اهمیت فراوانی برخوردار است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به توافقات دو کشوردر زمینههای مختلف گفت: توسعه مناسبات دو کشور مورد حمایت مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود ترکیه را دوست و برادر ارزشمندی برای ایران دانست و گفت: رایزنی و همکاری دو کشور در عرصه روابط دوجانبه و منطقه اهمیت فراوانی دارد.
جمیل چیچک رئیس مجلس ترکیه نیز با قدردانی از تلاشهای جمهوری اسلامی ایرن در توجه و اهتمام ویژه برای حل مسائل جهان اسلام گفت: ریاست ایران بر اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی در تحکیم و تقویت وحدت مسلمانان تاثیر به سزایی دارد.
رئیس مجلس ترکیه در ادامه با اشاره به روابط دو کشور گفت: گسترش ارتباطات همه جانبه با جمهوری اسلامی ایران به عنوان اصلی مهم در سیاست خارجی ترکیه قرار دارد.
وی در پایان با اشاره به به اوضاع حساس منطقه و جهان اسلام خواستار افزایش رایزنی و مشورت دو کشور به منظور یافتن راهحل مشکلات منطقه گردید.
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