  1. سیاست
  2. مجلس
۳۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۵۹

لاریجانی در دیدار با رئیس مجلس ترکیه:

حضور هیات پارلمانی ترکیه در ایران نشانه عمق مودت دو کشور است

حضور هیات پارلمانی ترکیه در ایران نشانه عمق مودت دو کشور است

رئیس مجلس شورای اسلامی حضور هیات پارلمانی ترکیه در اجلاس اخیر تهران را نشانه عمق دوستی و مودت میان دو کشور دانست و گفت: ترکیه از کشورهای مهم و تاثیرگذار منطقه است و همکاری‌های دو کشور در کمک به حل مسائل جهان اسلام از اهمیت فراوانی برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمیل پیچک رئیس مجلس ترکیه و هیات همراه صبح چهارشنبه با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

لاریجانی در ابتدای این دیدار حضور هیات پارلمانی ترکیه در اجلاس اخیر تهران را نشانه عمق دوستی و مودت میان دو کشور دانست و گفت: ترکیه از کشورهای مهم و تاثیرگذار منطقه است و همکاری‌های دو کشور در کمک به حل مسائل جهان اسلام از اهمیت فراوانی برخوردار است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به توافقات دو کشوردر زمینه‌های مختلف گفت: توسعه مناسبات دو کشور مورد حمایت مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود ترکیه را دوست و برادر ارزشمندی برای ایران دانست و گفت: رایزنی‌ و همکاری دو کشور در عرصه روابط دوجانبه و منطقه اهمیت فراوانی دارد.

جمیل چیچک رئیس مجلس ترکیه نیز با قدردانی از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایرن در توجه و اهتمام ویژه برای حل مسائل جهان اسلام گفت: ریاست ایران بر اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی در تحکیم و تقویت وحدت مسلمانان تاثیر به سزایی دارد.

رئیس مجلس ترکیه در ادامه با اشاره به روابط دو کشور گفت: گسترش ارتباطات همه جانبه با جمهوری اسلامی ایران به عنوان اصلی مهم در سیاست‌ خارجی ترکیه قرار دارد.

وی در پایان با اشاره به به اوضاع حساس منطقه و جهان اسلام خواستار افزایش رایزنی و مشورت دو کشور به منظور یافتن راه‌حل مشکلات منطقه گردید.

کد مطلب 2239731

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها