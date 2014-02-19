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۳۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۱۷

نماینده مجلس سنگال:

اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی رابطه بین پارلمان‌ها را تقویت کند

اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی رابطه بین پارلمان‌ها را تقویت کند

یک عضو پارلمان سنگال خواستار توجه بیشتر به مسلمانان آفریقا شد و گفت: اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی باید رابطه بین پارلمان‌ها را تقویت کند .

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نماینده پارلمان سنگال در نشست امروز نهمین کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی با بیان اینکه این کشور 14 میلیون نفر جمعیت دارد، گفت: 87 درصد جمعیت سنگال مسلمان هستند و امیدواریم کشور سنگال در کنار کشورهای اسلامی بتواند برای رسیدن به همبستگی تلاش کند.

وی ادامه داد: جمهوری سنگال، ملت، دولت و پارلمان این کشور تلاش می‌کنند در کنار کشورهای برادر در جهان اسلام برای رفع مشکلات امت اسلامی راه‌حلی پیدا کند.

نماینده پارلمان سنگال اظهار داشت: همبستگی و همکاری بین کشورهای عضو اتحادیه PUIC یک ضرورت اساسی است و همه باید به آن پایبند باشیم.

وی با تاکید بر اینکه همه اعضای PUIC باید برای مراقبت از یکدیگر تلاش کنند، گفت: پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند مراقب یکدیگر باشید و امکانات را بهبود ببخشید، لذا امیدوارم ارتباط بین کشورهای عضو اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی موجب توسعه اسلام شود و همچنین موجبات پیروزی برادران ما که مورد ظلم قرار گرفته‌اند را فراهم کند . باید به آنها کمک کنیم تا از ظلمی که متوجه آنها می‌شود رهایی یابند و این وظیفه سنگین برعهده ما نمایندگان پارلمان‌های اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی است.

عضو پارلمان سنگال همچنین تصریح کرد: بحران ایجاد شده در آفریقای مرکزی که ساکنان زیادی دارد، قابل قبول نیست و نباید در سنگال به عنوان یک کشور آفریقایی تفرقه وجود داشته باشد.

وی خواستار توجه بیشتر به مسلمانان آفریقا شد و گفت: اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی باید رابطه بین پارلمان‌ها را تقویت کند و همچنین باید دیدارهای متفاوتی بین نمایندگان پارلمان‌های کشورهای عضو صورت گیرد.

نماینده پارلمان سنگال با بیان اینکه آرمان فلسطین از آرمان‌های اصلی امت اسلامی است و باید به مشکلات آن پایان داده شود، گفت: اصل اسلام ما را وادار می‌کند تا صلح در سراسر جهان بین امت اسلامی برقرار باشد و همه امت اسلامی باید به تفرقه‌ها نیز پایان دهند.

وی همچنین خواستار حمایت از آموزش زبان عربی به غیر عرب ها شد.

کد مطلب 2239755

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