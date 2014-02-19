به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نماینده پارلمان سنگال در نشست امروز نهمین کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی با بیان اینکه این کشور 14 میلیون نفر جمعیت دارد، گفت: 87 درصد جمعیت سنگال مسلمان هستند و امیدواریم کشور سنگال در کنار کشورهای اسلامی بتواند برای رسیدن به همبستگی تلاش کند.

وی ادامه داد: جمهوری سنگال، ملت، دولت و پارلمان این کشور تلاش می‌کنند در کنار کشورهای برادر در جهان اسلام برای رفع مشکلات امت اسلامی راه‌حلی پیدا کند.

نماینده پارلمان سنگال اظهار داشت: همبستگی و همکاری بین کشورهای عضو اتحادیه PUIC یک ضرورت اساسی است و همه باید به آن پایبند باشیم.

وی با تاکید بر اینکه همه اعضای PUIC باید برای مراقبت از یکدیگر تلاش کنند، گفت: پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند مراقب یکدیگر باشید و امکانات را بهبود ببخشید، لذا امیدوارم ارتباط بین کشورهای عضو اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی موجب توسعه اسلام شود و همچنین موجبات پیروزی برادران ما که مورد ظلم قرار گرفته‌اند را فراهم کند . باید به آنها کمک کنیم تا از ظلمی که متوجه آنها می‌شود رهایی یابند و این وظیفه سنگین برعهده ما نمایندگان پارلمان‌های اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی است.

عضو پارلمان سنگال همچنین تصریح کرد: بحران ایجاد شده در آفریقای مرکزی که ساکنان زیادی دارد، قابل قبول نیست و نباید در سنگال به عنوان یک کشور آفریقایی تفرقه وجود داشته باشد.

وی خواستار توجه بیشتر به مسلمانان آفریقا شد و گفت: اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی باید رابطه بین پارلمان‌ها را تقویت کند و همچنین باید دیدارهای متفاوتی بین نمایندگان پارلمان‌های کشورهای عضو صورت گیرد.

نماینده پارلمان سنگال با بیان اینکه آرمان فلسطین از آرمان‌های اصلی امت اسلامی است و باید به مشکلات آن پایان داده شود، گفت: اصل اسلام ما را وادار می‌کند تا صلح در سراسر جهان بین امت اسلامی برقرار باشد و همه امت اسلامی باید به تفرقه‌ها نیز پایان دهند.

وی همچنین خواستار حمایت از آموزش زبان عربی به غیر عرب ها شد.