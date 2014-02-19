به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفاییبوشهری ظهر چهارشنبه در یادواره شهدای هستهای در نیروگاه اتمی بوشهر اظهار داشت: شهدای هستهای نقش بسیار مهمی در توسعه و پیشرفت صنعت هستهای کشور داشتهاند و مایه مباهات و افتخار ایران و ایرانیان هستند.
وی به نقش بسیار مهم شهدای هستهای در توسعه این صنعت اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: هر لحظه اثرات مثبت شهدای هستهای را بیش از گذشته میبینیم و شناخته شدن انرژی هستهای مدیون حرکت شهدای هستهای است.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر اضافه کرد: مسئله هستهای باعث ایجاد رقابت بینالمللی و تولید علم و فناوری میشود و نقش بسیار مهمی در اقتدار، توسعه و استقلال کشور دارد.
آیتالله صفاییبوشهری بیان داشت: دستیابی به علوم استراتژیک مانند هستهای هوافضا و غیره باعث بی نیازی نظام به جهان سلطه میشود و باید خود را به آخرین فناوری های روز مجهز شویم و با دستیابی به دانش روز میتوان در فضای جهان تنفس کرد.
شهدای هستهای باعث نهادینهشدن موضوع هستهای در کشور شدند
فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر نیز در این آئین با بیان اینکه شهدا نقش بسیار مهمی در توسعه و پیشرفت کشور داشتهاند، اظهار داشت: انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی شهدای بسیاری را داشته است که باید قدردان این شهدا باشیم.
سردار فتحالله جمیری با اشاره به افزایش گرایش دانشجویان به سوی رشتههای مرتبط با فناوری هستهای تصریح کرد: شهدای هستهای باعث نهادینهشدن موضوع هستهای شده است.
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