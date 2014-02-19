به گزارش خبرنگار مهر، معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت ارشاد کشور ظهر چهارشنبه در این مراسم گفت: استان مرکزی پرورش دهنده بنیانگذار انقلاب اسلامی است و همین افتخار برای مردم استان مرکزی کافی است که این مرد بزرگ تاریخ را متحول و منشا تحولات عظیم در بخش‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در قرن بیستم و قرون آینده خواهد بود.

حسین نوش آبادی با بیان اینکه مشاهیر و مردان بزرگی از استان مرکزی برخاسته اند، ادامه داد: قائم مقام فراهانی، پروفسور حسابی، آیت‌الله اراکی از جمله چهره‌های ماندگار استان مرکزی هستند، بنابراین امکانات و نگاه به این استان نیز باید ویژه باشد.

وی با اشاره به رعایت اصل مشارکت عمومی و هم افزایی در حوزه فرهنگ و نخبگان تاکید کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اگر چه متولی حوزه فرهنگی و هنری است ولی به تنهایی پاسخگو این همه نیاز نیست و باید تمام نهادها ی فرهنگی با عم باشند و باید از ظرفیت ها و پتانسیل ها رد بخش های دیگر نیز بهره ببرد.

بهتر است اهالی فرهنگ و هنر به بهانه های مختلف یکدیگر را طرد نکنند

نوش آبادی بیان کرد: اهالی فرهنگ و هنر فقط منتظر حمایت‌ها از بالادستی‌ها نباشند و از ظرفیت های خود استفاده کنند البته دولت هم موظف است که در این بخش نگاه عادلانه داشته باشد تا استعدادها شکوفا شوند.

معاون حقوقی وزارت ارشاد با تاکید بر یکسو شدن نگاه‌ها و سلایق فرهنگی گفت: بهتر است اهالی فرهنگ و هنر به بهانه‌های مختلف و زودگذر سیاسی یکدیگر را طرد نکنند و همدیگر را به حاشیه نرانند.

نوش‌آبادی با بیان اینکه شعار دولت تدبیر و امید استفاده از همه ظرفیت‌هاست، افزود: شکوفا کردن تمامی استعدادها در گرو، پرهیز از افراط و تفریط، به کارگیری همه افرادی که نگاهشان خدمت و دلسوزی است، میسر می شود که این هنر یک دولت، مدیر و جریان میانه رو است.

وی با تاکید بر اینکه برای خدمت بهتر باید دولت را از آن همه مردم دانست، بیان کرد: ارتقا کشور در سطوح مختلف در سایه مدارا و یکسو شدن همه سلیقه‌ها و نگاه ها با اهتمام و بسیج عمومی میسر می شود.

در حوزه فرهنگ و هنر، اصل توجه به مطالبات و خواسته‌های مردم باید مورد توجه قرار بگیرد

نوش آبادی گفت: در حوزه فرهنگ و هنر، اصل توجه به مطالبات و خواسته‌های مردم باید مورد توجه قرار بگیرد نه سلیقه‌های خاص و برای حفظ هویت ملی و دینی خود باید از تمام ابزارها استفاده شود.

وی افزود: استان مرکزی هم اکنون از زیرساخت ها و وضعیت نسبی خوبی در بخش فرهنگ برخوردار است اما در برخی موارد این زیرساخت ها به درستی بکار گرفته نشده اند.

وی گفت: تالار مرکزی با بیش از 26 میلیارد تومان هزینه هم اکنون با 90 درصد پیشرفت رها شده که باید مسئولین برای جذب اعتبار آن تلاش کنند زیرا مجموعه ای کامل برای فرهنگ و هنر استان است.

نوش آبادی همچنین از مدیر کل جدید خواست ضمن اهمیت به فرهنگ عمومی استان و در کنار تقویت و توسعه کانون فرهنگی مساجد به توسعه کانون‌های فرهنگی و هنری نیز نگاه ویژه داشته باشد.

هنر روح قدسی و ارزشمند دارد

نماینده مقام معظم رهبری در استان مرکزی نیز در این مراسم گفت: هنر روح قدسی و ارزشمند دارد و با جایگاه معنوی خود منشا خیر و برکت است.

آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ادامه داد: همه بخش ها و ارگان ها چون حوزه علمیه، دانشگاه، آموزش و پرورش و صدا و سیما باید با دلسوزی و تعهد فرهنگ وارشاد اسلامی را در انجام بهتر امور فرهنگی یاری بدهند.

ی با بیان اینکه فرهنگ و هنر مربوط به قشر خاصی نیست و متعلق به همه مردم است، ادامه داد: همه افراد جامعه سرباز اردوگاه فرهنگ و هنر هستند و همه هویت و شخصیت افراد از فرهنگ است.

آیت الله دری با بیان اینکه هنر متعهد به سرمنزل مقصود می رسد، ادامه داد: همه هنرمندان و اهالی فرهنگ باید دور از مسائل شخصی، باندی و سیاسی دست در دست هم داده و مصلحت و امنیت کشور را سرلوحه قرار دهند.

استاندار مرکزی نیز ضمن تشکر از زحمات مدیر کل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی گفت: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نقشی برجسته در یکی از مهم ترین عرصه های کشور و نظام یعنی فرهنگ دارد که این نقش بی بدیل است و همه آن اذعان دارند.

فعالیت بخش فرهنگی در کاهش آسیب های اجتماعی موثر است

محمدحسین مقیمی با بیان که فعالیت بخش فرهنگی در کاهش آسیب های اجتماعی موثر است، افزود: هنرمندان با خلق آثار هنری خود می توانند با زبان گویا و آسان تری مردم و جامعه را با مسائل اجتماعی و معضلات فرهنگی آشنا کنندو جامعه را آن طور که هست معرفی کنند و راهکارهایی در قالب هنر ارائه دهند.

وی ادامه داد: در این میان نگاه مسئولین حائز اهمیت است و هرچه این نگاه عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر باشد و در کنارش مسئله فرهنگ و هنر در جامعه اسلامی پررنگ‌تر باشد، گام های بلندتری در رشد کشور را بهمراه دارد.

مقیمی با اشاره به اینکه دولت به این بخش اهمیت فراوانی می‌دهد، افزود: حضور رئیس جمهور بین هنرمندان و علاقه‌شان به این حوزه نشانگر این است که دولت از رفتارها و عملکردهای فرهنگی حمایت می‌کند.

وی بیان کرد: قطعا این نگاه در استان ما نیز وجود دارد و مجموعه استانداری آمادگی برای همکاری و فراهم آوردن امکانات در این بخش دارد.

استاندار مرکزی با اشاره به اهمیت ارتقا فرهنگ عمومی در استان گفت: در این بخش کشور و استان مشکلات جدی دارد که امیدواریم مورد توجه مدیر جدید نیز باشد.

مقیمی با بیان اینکه فرهنگ و هنر تک ساحتی نیست، افزود: همه مسئولان و ارگان ها باید در این بخش همکاری کنند و این نکته مهم باید توجه شود که مسئله فرهنگی با یک اداره پیش نمی رود.

وی مشارکت انجمن ها و موسسه های مردم نهاد در امر فرهنگ را ضروری عنوان و بیان کرد: ما در استان انجمن ها هنری فعالی داریم بنابراین یاری گرفتن از سازمان های مردم نهاد و تشویق و حمایت آنان برای حضور در این عرصه کا را برای اداره فرهنگ و ارشاد آسان تر می کند.

مقیمی تاکید کرد: همانطور که می دانیم دولت به دنبال این است تا نقش تصدی گری خود را کم تر کند برای همین باید دست انجمن ها را باز گذاشت تا تشکل های فرهنگی و هنری فعال تر از قبل عمل کنند و دولت نقش نظارت و برنامه ریزی کلان خود را داشته باشد.

مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی نیز در این مراسم گفت: من بعنوان یکی از مدیران دولت تدبیر و امید سیاست اعتدال فرهنگی را دنبال خواهم کرد و تمام شاخصه ها و اصولی که مشی عدالت و میانه روی از جمله پرهیز از افراط و تفریط را در این بخش سرلوحه قرار خواهم داد.

خط مشی دولت و دیپلماسی فرهنگی آن فراتر از ایران است

حسین شاکری بیان کرد: با توجه به اینکه خط مشی دولت و دیپلماسی فرهنگی آن فراتر از ایران است ما هم در برنامه های خود سیاست ها ی فرامنطقه ای و فرا استانی را در نظر خواهیم گرفت.

وی ادامه داد: اعتدال فرهنگی دارای شاخصه های فرهنگی است که باید برنامه ها را نیز در این چارچوب دنبال کرد و امیدوارم بتوانم نماینده واقعی سیاست تدبیر و امید باشم و نگاه فراجناحی و فراگروهی و توجه ویژه به ظرفیت های استان داشته باشم.

شاکری ادامه داد: استان مرکزی استانی است که شخصیت های بزرگی را در سطح ملی و فراملی تحویل داده است که باید قدردان این شخصیت ها باشد.

وی توضیح داد: به دلیل تاثیرگذاری بزرگان استان مرکزی در تاریخ سیاسی و فرهنگی کشور نگاه کشور به این استان نگاه ویژه ایست و بنده به عنوان متولی و کارگزار این بخش با قانون مداری دل در گرو این سرمایه دارم.

در این مراسم از زحمات مدیرکل سایق ارشاد مصطفی مشایخی تقدیر و حسین شاکری بعنوان مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد استان مرکزی معرفی شد.