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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۶

کشف ۱۵ هزار و ۹۰۰ دلار ارز قاچاق در فرودگاه تبریز

کشف ۱۵ هزار و ۹۰۰ دلار ارز قاچاق در فرودگاه تبریز

تبریز- فرمانده پلیس فرودگاه‌های آذربایجان شرقی از کشف ۱۵ هزار و ۹۰۰ دلار آمریکا ارز قاچاق و دستگیری یک متهم در فرودگاه تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فریدون رحیم‌زاده صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: مأموران پلیس فرودگاه تبریز در جریان اقدامات کنترلی و انتظامی، موفق به کشف ۱۵ هزار و ۹۰۰ دلار آمریکا ارز قاچاق شدند.

وی افزود: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده پلیس فرودگاه‌های آذربایجان شرقی با تأکید بر استمرار اقدامات پلیس برای مقابله با قاچاق ارز، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق مبادی قانونی به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6929231

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