کشف ۷۰۰ میلیارد ریال لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جعفر اقرباییفام صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، محل دپوی کالاهای خارجی قاچاق در شهرستان تبریز شناسایی شد.
وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی پس از هماهنگی با مقام قضائی، در بازرسی از محل شناساییشده، ۲۹ هزار قلم انواع لوازم آرایشی و ۱۹۶ دستگاه ملزومات آرایشگاهی قاچاق را کشف کردند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی آذربایجان شرقی ادامه داد: کارشناسان ارزش کالاهای کشفشده را ۷۰۰ میلیارد ریال برآورد کردهاند.
اقرباییفام با اشاره به دستگیری سه متهم در این رابطه گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
وی تأکید کرد: برخورد با قاچاقچیان و مقابله با قاچاق کالا همچنان در دستور کار پلیس قرار دارد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی آذربایجان شرقی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک مرتبط با قاچاق کالا، مراتب را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ یا مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
نظر شما