تولید ماهانه 45 تن تخم مرغ در تنها واحد مرغ تخمگذار بشرویه/ کمبود نقدینگی و نوسانات بازار دغدغه مرغداران

به گزارش خبرنگار مهر، در شهرستان بشرویه تنها یک واحد مرغ تخم گذار وجود دارد که با تولید ماهانه 45 تن تخم مرغ توانسته نیاز شهرستان بشرویه و شهرستان های همجوار را در تامین تخم مرغ تامین کند.

این واحد که در فاصله بیست کیلومتری غرب شهرستان بشرویه و در نزدیکی دهستان باغدهک واقع شده از سال 1376 تاسیس شده است.

تنها واحد تولید تخم مرغ در شهرستان بشرویه جز برترین واحدهای تولید تخم مرغ در استان است و کارگزار این واحد نیز در سال 90 موفق به اخذ عنوان کارآفرین نمونه در بخش تولید تخم مرغ شده است.

وجود بیش از 31 هزار قطعه مرغ تخم گذار در تنها واحد مرغ تخم گذار بشرویه

سیدابوالفضل آذری مسئول امور دام وطیور جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه در گفتگو با مهر، از فعالیت تنها مرغداری تخم گذار در این شهرستان خبر داد و گفت:این واحد در دو سالن 15 هزار قطعه ای و باسیستم مکانیزه راه اندازی شده است.

وی افزود: هم اکنون بیش از 31 هزار قطعه مرغ تخم گذار در این واحد وجود دارد که روزانه بیش از یک تن و 500 کیلو تخم مرغ تولید می کند که علاوه بر مصرف داخل شهرستان به دو شهرستان فردوس و طبس نیز صادر می شود.

اعطای تسهیلات بیش از یک میلیاردتومان به ازای هرواحد 30 هزار راسی

آذری از اعطای تسهیلات ویژه برای بخش تولید مرغ گوشتی خبرداد و اظهارداشت: برای بخش تولید مرغ گوشتی تسهیلات بسیار خوبی اعطا می شود که به ازای هر واحد 20 هزاری مرغ گوشتی مبلغی بالغ بر 410 میلیون تومان تسهیلات بلند مدت اعطا می گردد.

وی همچنین ادامه داد: برای آن دسته از کسانی که برای سرمایه گذاری در بخش واحد پرورش مرغ تخم گذار اقدام نمایند نیز تسهیلاتی بالغ بر یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان به ازای هر واحد 30 هزار راسی اعطا می گردد.

وجود8 واحد مرغ گوشتی در بشرویه/مشکل نقدینگی در تامین خوراک طیور

مسئول امور دام و طیور جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه اعلام کرد :برای تامین خوراک طیور مشکل نقدینگی مطرح است و اگر کارگزار، نقدینگی موجود را نیز داشته باشد بایستی جهت تامین خوراک مورد نیاز آن نیز اقداماتی صورت می گیرد.

وی افزود:به همین دلیل تامین خوراک نیز در اعطای تسهیلات عنوان می شود و آن را نیز در برمی گیرد.

سیدابوالفضل آذری از فعالیت هشت واحد مرغ گوشتی نیز علاوه بر تنها واحد مرغ تخم گذار در شهرستان بشرویه خبرداد.

وی بیان کرد:کلیه واحد های مرغداری این شهرستان از سیستم های اتومات و نیمه اتومات استفاده می کنند و هر واحد گوشتی برای حداقل سه نفر و واحد تخم گذار نیز بصورت مستقیم برای 5 نفر شغل ایجاد کرده است.

تولید روزانه 1500 کیلوگرم تخم مرغ در تنها واحدتخم گذار بشرویه

مسعود نظرزاده کارگزار تنها واحد مرغ تخم گزار بشرویه در گفتگو باخبرنگار مهر گفت: برای راه اندازی این واحد از سال 76 اقدام کرده ایم که خوشبختانه درسال 78 به بهره برداری رسید.

وی در خصوص هدف از راه اندازی این واحد بیان کرد: تولید تخم مرغ تازه در سطح شهرستان بشرویه و همچنین اشتغال زایی اهداف ما از راه اندازی این واحد بوده است.

نظرزاده افزود: با ظرفیت 16 هزار قطعه کار را شروع کردیم و با اخذ تسهیلات از بانک کشاورزی در سال 82 توانستیم سالن دیگری را نیز احداث کنیم.

نوسان بازار مشکل عمده تنها واحدمرغ تخم گذار بشرویه

وی همچنین گفت:ما توانستیم روزانه هزار و 500 کیلوگرم در ماه تولید داشته باشیم و نیاز شهر بشرویه و شهرستان های همجوار را تامین نماییم.

مسعود نظرزاده به مشکلات پیش رو در این واحد اشاره کرد و اظهارداشت: نوسان بازار از عمده ترین مشکل تولید کنندگان است که ما نیز برای تامین نیاز خوراک طیور خود هر روز با یک قیمت مواجه هستیم و این قیمت ثبات ندارد.

وی با بیان اینکه از دیگر مشکلات که مهم ترین آن نیز می باشد گاز است ادامه داد: با توجه به اینکه گاز درست از فاصله پانصد متری این واحد می گذرد ولیکن هیچگونه اقدامی برای گازرسانی به این واحد صورت نگرفته است.

تولید سالانه 590 تن گوشت سفید در بشرویه

سیدابوالفضل آذری مسئول امور دام وطیور جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه گفت: سالانه 590 تن گوشت سفید در بشرویه تولید می شود که تنها با 30 درصد آن نیاز کل شهرستان تامین و 70 درصد آن به شهرستان های فردوس و طبس صادر می شود.

علی نادر افشار مسئول مرغداری گوشتی بیست هزاری در منطقه کرند در گفتگو با مهر بیان کرد: در سال 78 پروانه این مرغداری اخذ شد.

وی افزود:در سال 84 بادریافت تسهیلات مرغداری به مبلغ 78 میلیون تومان و مابقی سرمایه گذاری اولیه به مبلغ 120 میلیون تومان کار را در دو سالن مجزا آغاز کرده ایم.

نادرافشار ادامه داد:هر سالن 7500 قطعه گنجایش دارد و پس از 45 روز مرغ ها را روانه کشتارگاه ها می کنیم که بیشترین صادرات ما به استان خراسان رضوی، جنوبی و سیستان بلوچستان است و هم اکنون پنج نفر بصورت مستقیم و شش نفر بصورت غیر مستقیم مشغول بکار هستند.

وی نیز به مشکلات مرغداری نیز اشاره ای داشت و افزود:عمده ترین مشکل نوسان بازار و ناتوانی در فروش و همچنین نقدینگی است، مشکل تامین سوخت برای سیستم گرمایشی واحد نیز از دیگر مشکلات است که با آن مواجه هستیم.