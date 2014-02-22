به گزارش خبرگزاری مهر، به همت سازمان دارالقرآن الکریم هشتمين مراسم تكريم چهره هاي قرآنی شب گذشته 2 اسفندماه با حضور مسئولان فرهنگی و قرآنی و جامعه قرآنی در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد، در بخشی از این مراسم پیام آيت الله جوادي آملي(حفظه الله) به این قرائت شد که اکنون متن کامل آن بدین شرح است:

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم / بسم الله الرحمن الرحيم / الحمدالله رب العالمين / و صل الله علي جميع الانبياء و المرسلين و الائمه الهداه المهديين / سيّما خاتم الانبياء و خاتم الاوصياء / عليهم آلاف التهيه و الثناء / بهم يتولي و من اعدائهم نتبري الي الله





تأمين مسائل تربيت فردي و جمعي و خانوادگي در سايه قرآن‌ كريم

مقدم شما بزرگواران قرآن پژوه و علاقه‌مندان به قرآن و عترت را گرامي مي‌داريم و از برگزاركنندگان اين گونه از همايش‌هاي وزين، حق‌شناسي مي‌كنم. محور بحث اين است كه مسائل تربيت فردي و جمعي و خانوادگي در سايه قرآن‌كريم تأمين بشود و رعايت حقوق افراد جامعه، مخصوصاً محرومان و فقيران تضمين بشود و همه اين امور در راستاي توحيد الهي سامان بپذيرد تا از بركت وحدانيت ذات اقدس اله هم مسأله اخلاق، هم مسأله حقوق و معارف ما سامان بگيرد. ان‌شاءا...

قرآن‌كريم به ما انسان‌ها فرمود شما از راه محبت داريد زندگي مي‌كنيد، انسان به چيزي كه علاقه‌مند است مي‌كوشد در همان راستا حركت كند، اين مطلب اول. اصل محبت ذاتاً نه محبوب است نه مغضوب، نه بد است و نه خوب؛ زيرا امور اضافي را با آن مضاف‌اليه آن مي‌سنجند.



اگر كسي محبوب خداوند بود، عاليترين كمال را دارد

محبت اگر به محبوبش صحيح قرار بگيرد كمال است و اگر به محبوب ناقص و معيب تعلق بگيرد عيبناك و ناقص است. در قرآن‌كريم محبوب حق را خدا و اسماء حسناي خدا معرفي كرد « اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونی يُحْبِبْكُمُ اللهُ » محور محبت هم، پيروي حبيب خداوند است، يعني پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) است و اگر كسي محبوب خداوند بود، عاليترين كمال را دارد و اگر محب خدا بود وسيله براي آن كمال عالي را پيدا مي‌كند.

در روايات ما عصاره بحثي از بحث‌هاي قرآني آمده كه (حُبُّ الدنيا رأسُ كلِّ خَطيئَةِ) بنابراين خود محبت ذاتاً نه محمود است و نه مذموم اگر محبوب آن خدا و اسماء الهي و قرآن و عترت بود اين محبت كمال است وگرنه اين محبت شده است. به ما فرمودند به فرزندانتان علاقه‌مند باشيد و هستيم. علاقه به امور خانوادگي يك چيزي است كه همراه با سرشت و سرنوشت هر كسي ولي اگر چنانچه آنها را درست تربيت بكنيم اين محبت ما يك محبت محمود و ممدوح است خدا به ما فرمود خودتان را از آتش نجات بدهيد، اعضاء خانواده را نيز از آتش حفظ بكنيد، « قُوۤا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْليكُمْ نارًا وَ قُودُهَا النّـاسُ وَالْحِجارَةُ »



در آن خانه‌اي كه قرآن تلاوت مي‌شود، فيض الهي و فوز الهي آنجا حضور و ظهور دارد



سعي كنيد در خانه‌هايتان قرآن تلاوت بشود. «فَاقْرَءُوا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءانِ» در آن خانه‌اي كه قرآن تلاوت مي‌شود، فيض الهي و فوز الهي آنجا حضور و ظهور دارد. قرآن طبق بيان اميرمؤمنان(سلام‌الله عليه) مجلاي خداوند سبحان است خدا در اين كتاب تجلي كرد كه مردم خداي ناديدني را با چشم جان ببينند (تجلي لهم سبحانه في كتابه من غير ان يكونو راو)



(حب الدنيا رأس كل خطيئه)

در روايات هم آمده است كه (حب الدنيا رأس كل خطيئه) و دنيا را هم قرآن كريم خوب مشخص كرده فرمود محبوب دنيا يا از جماد است يا از نبات است يا از دام است يا از انسان، از اين چهار قسم بيرون نيست در اوايل سوره مباركه‌ آل‌ عمران اقسام چهارگانه محبوب‌هاي كاذب را بررسي كرد فرمود «زُيِّنَ لِلنّـاس حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّسآءِ وَالْبَنينَ وَالْقَناطيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ» اگر به ما فرمودند (حُبُّ الدُّنْيا رأسُ كلِّ خَطيئَةِ)) محبت دنيا را هم در اين عناصر چهارگانه مشخص كرده‌اند

فرمود براي بعضي‌ها يا براي بسياري از مردم حب شهوت به عنوان زيور و زينت مطرح است، اين را به عنوان زيور يا زينت ياد كردند (يك)‌ به عنوان شهوت ياد كردند (دو) اقسام چهارگانه محبوب شهوي را بررسي كردند (سه) در پايان فرمود: « ذٰلِكَ مَتاعُ الْحَيوةِ الدُّنْيا» (چهار) يعني رأس كل الخطيئه همين‌هاست آن محبوب‌هاي چهارگانه را قرآن به اين صورت ترسيم كرد (زُيِّنَ لِلنّـاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّسآءِ وَالْبَنينَ) زن و فرزند (وَالْقَناطيرِ الْمُقَنْطَرَةِ) طلا و نقره كه جوان است و الانعام (كه دام است «وَ الحَرث» كه كشاورزي است بالاخره گياهان و نباتات و درختان و باغداري و امثال اينها يك بخش است، دامداري يك بخش ديگر است علاقه به زن و فرزند يك بخش ديگر است، علاقه به پول بخش ديگر است.



ابزار هرگز محبوب نمي‌شود، آن هدف محبوب است

براي اينكه از هر خطاي فكري و خطيئه عملي نجات پيدا بكنيم بايد محبوب حقيقي را بشناسيم. محبوب باطل غير از اين چهار قسم نيست فرمود اين‌ها متاع دنيا هستند. اينها ابزارند. ابزار هرگز محبوب نمي‌شود، آن هدف محبوب است ابزار به معناي آن است كه انسان به آن هدف برسد اگر به خود ابزار دل بست سعي مي‌كند ابزار را حفظ بكند. نه محبوب را و نه ابزار را در راه محبوب صرف بكند.



اينكه گفتند قرض‌الحسنه، انفاق، دستگيري، رعايت حقوق مستمندان و مانند آن براي آن است كه اينگونه از امور مالي، اينها ابزار كمالند نه خودشان باشند. اگر كسي اشتباه بكند راه را با وسيله خلط بكند، ابزار را با كمال خلط بكند، خيال مي‌كند كه ابزار را بايد حفظ بكند لذا در جمع ابزار مي‌كوشد «يَحْسَبُ اَنَّ مالَـهُ اَخْلَدَهُۥ» مال را اضافه مي‌كند (عَدَّدَه) مال را مي‌شمارد، مال را حفظ مي‌كند، مال را نگهداري مي‌كند و خيال مي‌كند مال او را جاودانه نگه مي‌دارد در حاليكه اگر (لوجه الله) كار كرد سهمي از جاوداني دارد و اگر براي رضاي خدا اقدامي نكرد كمكي نكرد و قرض‌‌الحسنه‌اي نداشت مسائل اخلاقي، خانوادگي را رعايت نكرد، و ده‌ها كار خير مثبتي كه قرآن‌كريم فراسوي انسان آنها نصب كرد آنها را انجام نداد سهمي از دوام و بقاء ندارد چون «ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ ماعِنْدَ اللهِ باقٍ») تنها كسي سهمي از جاودانگي دارد كه راه كمال الهي را طي كند.



نتيجه اينكه محبت خدا و اسماء‌حسني، رأس كل حسنه است. محبت اين عناوين چهارگانه يعني جماد، نبات، حيوان و انسان، رأس كل خطيئه شمرده شده، براي اينكه از هر خطاي فكري و خطيئه عملي نجات پيدا بكنيم بايد محبوب حقيقي را بشناسيم و در حفظ و حراست محبت او رنج ببريم تا ذات اقدس اله كه محبوب حقيقي ماست محبت ما بشود ما وقتي محبوب الهي شديم ديگر از هر عيب و نقصي به مقدار محبتام نجات پيدا مي‌كنيم به هر سلامتي و كمالي هم بار مي‌يابيم.



مجدداً مقدم همه شما را گرامي مي‌دارم از برگزاركنندگان اين همايش وزين، حق‌شناسي مي‌كنيم از ذات اقدس اله مسئلت مي‌كنيم نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، ملت و مملكت ما را در دستان وليش حفظ بفرمايد، روح مطهر امام راحل و شهداء را با انبياء محشور فرمايد و اين انقلاب را از ذات اقدس اله مسئلت كنيم تا ظهور صاحب اصلي‌اش از هر خطري محافظت بفرمايد.



غفرالله لنا و لكم – والسلام عليكم و رحمه اله و بركاته