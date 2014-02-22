به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم پنجاه و یکمین سالگرد شورای کتاب کودک، روز چهارشنبه 7 اسفند 1392 از ساعت 16 تا 18 بعد از ظهر در تالار اجتماعات حسینیه ارشاد برگزار می شود.

در این مراسم، نوش‌آفرین انصاری، عضو هیئت مدیره و دبیر شورای کتاب کودک، یاد یاران رفته چون یحیی مافی و ناصر میناچی و عباس حری را گرامی می‌دارد. پس از آن توران میرهادی و پروین فخاری‌نیا درباره فرهنگنامه کودکان و نوجوانان سخن می‌گویند.

شکوه حاجی نصرالله به بررسی فراز و فرود ادبیات کودک و نوجوان در سال 1391 می‌پردازد. معرفی نشان «ماهی سیاه کوچولو» اثر فرشید مثقالی برای آثار برگزیده شورا و اهدای تندیس و لوح جایزه ادبی عباس یمینی شریف به آثار برگزیده شعر از دیگر بخش‌های پنجاه و یکین سالگرد شورای کتاب کودک است.

بر اساس اعلام روابط عمومی شورای کتاب کودک، خانم جهان حلو ، رئیس شعبه ملی فلسطین در دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان در مراسم پنجاه و یکمین سالگرد شورای کتاب کودک (7 اسفند 1392 تالار حسینیه ارشاد) حضور خواهد داشت و درباره «ادبیات کودکان در کشورهای عربی زبان» سخنرانی می‌کند . او همچنین در تاریخ 11 اسفند 1392 تجربه ها و دستاوردهای خود را دربارۀ «کتاب و کودکان در بحران» در خانه کتابدار و ترویج خواندن مطرح خواهد کرد.

جهان حلو در حیفای فلسطین، به دنیا آمد. با خانوادۀ خود به لبنان رانده شد و سپس به انگلستان کوچ کرد و در سال 2000 میلادی، با هدف فعالیت برای پرورش کودکان و نوجوانان، تأسیس کتابخانه و ترویج خواندن به سرزمین های اشغالی فلسطین بازگشت. نامبرده تجربۀ طولانی در خدمات اجتماعی، ادبیات کودکان و آموزش های غیررسمی دارد و تحصیلات خود را در دانشگاه امریکایی بیروت و دانشگاه لندن در حوزه های علوم سیاسی، مدیریت عمومی، ادبیات و جامعه-شناسی انجام داده است.

شورای کتاب کودک، سازمانی پژوهشی، غیردولتی و غیرانتفاعی است که از سال 1341 شروع به فعالیت کرده؛ اعضای این شورا، نیروهای داوطلب هستند و در حال حاضر بیش از 700 علاقه‌مند به ادبیات کودک و نوجوان، عضو این شورا هستند.