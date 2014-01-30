پدر شورای کتاب کودک درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، «یحیی مافی» که از پیشگامان آموزش و پرورش نو در ایران و از بنیان گذاران شورای کتاب کودک بود، دیروز در سن 90 سالگی از دنیا رفت.

مرحوم مافی با همسرش مرحومه «معصومه سهراب»، از جمله پیشگامان گشایش مدرسه های ملی در ایران بودند. آن دو مراکزی همچون «کودکستان مهر» و «مجتمع آموزشی مهران» را تاسیس کردند. مدرسه ای که از سال 1334 تاسیس شد و تا سال ۱۳۵۸( كه به موجب مصوبه شورای انقلاب، همه ی مدارس ملی به دولتی تبدیل شدند) به كار خود ادامه داد. مافی و همسرش دی ماه هم به گروهی از کارشناسان ادبیات کودکان و آموزش و پرورش کودکان و هنرمندان که دغدغه رشد ادبیات کودکان ایران را داشتند،‌ پیوستند و شورای کتاب کودک ایران را بنیاد نهادند. نهادی که مافی تا پایان عمر خود در آن حضوری فعال داشت.

پیکرمرحوم مافی امروز در امامزاده طاهر کرج به خاک سپرده خواهد شد.