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۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۵۶

احمدی خواستار شد:

سایت زباله خلخال ساماندهی شود

سایت زباله خلخال ساماندهی شود

خلخال – خبرگزاری مهر: فرماندار خلخال خواستار ساماندهی سایت زباله کنونی این شهرستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی احمدی ظهر شنبه در حاشیه بازدید از سایت زباله خلخال تصریح کرد: در حال حاضر محل جمع آوری زباله شهری از لحاظ بهداشت زیست محیطی مناسب نبوده و ضروری است نسبت به ساماندهی و یا تغییر مکانی آن اقدام شود.

وی با بیان اینکه عدم جمع آوری و دفع اصولی زباله تهدید زیست محیطی محسوب می شود، اضافه کرد: در راستای تامین سلامت محیطی ضروری است نسبت به اجرای این طرح برنامه ریزی مناسبی صورت گیرد.

احمدی تصریح کرد: زباله و شیرابه زباله و جاری شدن آن در محیط های باغی و رودخانه ای از جمله زمینه های آلودگی محیط زیست است که در صورت غفلت از آن می توان آسیب های بی بازگشت به دنبال داشته باشد.

فرماندار خلخال از دستگاه های مسئول خواستار رسیدگی به این معضل شد و افزود: نحوه ساماندهی سایت زباله در طی ماه های آتی رصد خواهد شد.

وی تاکید کرد: سلامتی شهروندان از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و کوتاهی در این زمینه از هیچ نهادی قابل قبول نیست.

کد مطلب 2241422

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