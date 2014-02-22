فولاد شایستگیش را در آسیا اثبات می کند/ قول صعود نمی دهم

حسین فرکی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حضور تیمش در رقابت های جام باشگاه های آسیا و هفته های پایانی لیگ برتر کشور اظهار کرد: این تجربه جدیدی برای فولاد است و تیم ما برای کسب سهمه آسیا تلاش زیادی کرد و بدون شک بازیکنان ما قدر فرصتی که بدست آوردند را می دانند.

وی افزود: جدای از آن زمان که تیم فولاد در جام باشگاه ها حضور داشت، اکنون به عقیده من تجربه جدیدی را پیش رو داریم و فضا نسبت به آن دوران فرق کرده است و بدون شک بازیکنان ما انگیزه خوبی در این مسابقات دارند تا به نتایج خوبی دست یابند.

سرمربی تیم فولاد خوزستان ادامه داد: شناخت نسبی از تیم های گروه خود داریم و در ادامه بازی ها نیز می توانیم شناخت خود را بالاتر ببریم. قصد داریم در جام باشگاه های آسیا کارنامه خوبی را از خود به جای بگذاریم که این کارنامه خوب مهر تاییدی بر شایستگی ما در لیگ داخلی باشد و همگان بدانند که اگر صدرنشین هستیم شایسته این جایگاه بودیم.

وی بیان کرد: بازی های اخیر تیم های بنیاد کار، الفتح و الجیش را آنالیز کرده ایم ولی تیم الجیش از نظر فیزیکی در شرایط خوبی است و بازیکنان خارجی و دو ملیتی خوبی دارد و آنها در واقع بار اصلی این تیم را به دوش می کشند.

فرکی اظهار کرد: نقاط ضعف این تیم را به خوبی بررسی کردیم و روی این مسایل به خوبی کار کرده ایم. امیدواریم بازیکنان ما موجودیت واقعی و کیفیت خوب خود را به عنوان اولین تجربه در اولین بازی خارج از خانه به خوبی نشان دهند.

وی بیان کرد: تیم بنیادکار سال هاست تجربه حضور در لیگ باشگاه های آسیا را دارد ولی تیم الفتح تجربه جدیدی در این مسابقات است که باید برابر این دو تیم نیز عملکرد خوبی داشته باشیم.

سرمربی تیم فولاد خوزستان در خصوص بازیکنان مصدوم تیمش گفت: متاسفانه سه بازیکن برزیلی ما مصدوم هستند ولی مصدومیت آنها شبیه هم نیست زیرا پادورانی به نظر من بعد از مصدومیتی که داشت بهتر شده است و چاوز نیز مصدوم است ولی حادترین آنها پریرا است که مدتی است گرفتار مصدومیت شدید است. به غیر از این سایر بازیکنان در شرایط خوبی هستند.

وی بیان کرد: صعود از گروه را نمی توانیم وعده بدهیم زیرا کار آسانی نیست ولی تمام تلاشمان را برای صعود خواهیم کرد.

فرکی در خصوص سطح کیفی فوتبال قطر با ایران گفت: در فوتبال قطر بازیکنان چند ملیتی هستند که پول خوبی می گیرند و وارد فوتبال قطر می شوند ولی بازهم بازیکنان ما در همین شرایط کنونی هم از خیلی از تیم های کشورهای خلیج فارس قوی تر هستند.

وی در خصوص هفته های آخر لیگ برتر و شانس قهرمانی در این رقابت ها گفت: صدرنشینی تیم ما حاصل زحمات یک مجموعه است و به نظر من فولاد یک مجموعه حرفه ای و فرهنگی ورزشی است که موفقیت هایش به این موضوع بر می گردد زیرا همه چیز در باشگاه فولاد در جای خودش قرار دارد و هیات مدیره نیز به خوبی ما را حمایت می کند.

سرمربی تیم فولاد خوزستان ادامه داد: تیم های پایه فولاد نیز زحمات زیادی می کشند و در آکادمی نیز بازیکنان خوبی شکل می گیرند که اکنون نیز شاهد درخشش چند بازیکن از آکادمی فولاد هستیم

وی بیان کرد: در کنار مجموعه باشگاه تیم پزشکی و پشتیبانی نیز تلاش زیادی برای آمادگی بازیکنان می کنند و به جرعت می گویم جزو دو و سه تیمی هستیم که در سطح کشور کارهای خود را در یک چارچوب مشخص و اصولی دنبال می کنیم.

فرکی تصریح کرد: در لیگ برتر تیم هایی حضور دارند که بازیکنان میلیاردی و باسابقه زیادی در آنها بازی می کنند و بازیکنان ما رقابت خوبی با آنها دارند؛ هر چند این موضوع اهمیت زیادی ندارد ولی سال گذشته 19 بازی بدون شکست را گذراندیم و اکنون نیز 13 هفته بدون شکست به کار خود ادامه می دهیم که این امر برای تیم های بزرگ هم به ندرت اتفاق می افتد.

وی ادامه داد: تیم ما اکنون خود را برای بازی های آخر برابر تراکتورسازی و استقلال و گسترش فولاد خود را آماده می کند و فرصت خوبی داریم تا کار ناتمانم را تمام کنیم و با کسب قهرمانی در دل هواداران خود را شاد و بازهم سهمیه اسیا را کسب کنیم هر چند امیدواریم در این مسیر مشکلی برای ما پیش نیاید.

سرمربی تیم فولاد خوزستان با بیان اینکه چکیده فوتبال ما در این 16 تیم لیگ برتر خلاصه می شود، گفت: هر بازی دشوار است زیرا ما برای قهرمانی تلاش می کنیم و اگر اهمیت این موضوع را بازیکنان ما به معنای واقعی درک کنند می توانیم در لیگ 16 تیمی که قهرمان شدن ارزش بیشتری دارد قهرمان شویم.

وی اظهار کرد: بازیکنان ما توانایی بالایی دارند و می توانند از عهده کارهای سخت هم بر بیاییند در حالی که در گذشته مقابله با تیم های مدعی دغدغه ما بود ولی امسال در دو بازی تیم پرسپولیس را شکست دادیم و این نشان می دهد که بازیکنان ما به خودباوری رسیده اند.