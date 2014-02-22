به گزارش خبرنگار مهر، متن یادداشت سعید آذری که با تیتر "برای هوادارانی که از صمیم قلب دوستشان داریم" روی خروجی سایت باشگاه ذوبآهن اصفهان قرار گرفته است، بدون شرح است: "این روزها، روزهای خوبی برای باشگاه ذوبآهن نیست، کما اینکه در دو سال و نیم گذشته هم روزهای خوبی نبوده است ولی امیدوارم این روزهای پر فشار، با درایت همکارانم در باشگاه و حمایتهای بینظیر سعد محمدی به زودی پایان پذیرد و مجددا شاهد شکوفایی و ایجاد دوران طلایی ذوبآهن باشیم.
در این مجال فعلا نه صلاح باشگاه است نه صلاح شما که بخواهم بعنوان مدیریت کلان مجموعه ورزش به جزئیات و چرایی این بپردازم که چرا باشگاه دچار چنین چالشهایی شده است، از اینرو بیان مطالب مربوط به این موضوع را به فرصتی مناسب واگذار خواهم کرد تا چهره واقعی دوستان و دشمنان باشگاه برای همه روشن شود، چهره آنهایی که دایه مهربانتر از مادر شدهاند، چهره آنهایی که به دنبال تحمیل عقاید خود هستند و چهره افرادی که در غیاب کادر مدیریتی باشگاه حتی بازیکن رده سنی به مربیان باشگاه میفروختند و به دنبال نفع شخصی هستند.
در حال حاضر وظیفه خود میدانم ابتدا از تمامی تلاشهای دکتر اردشیر سعد محمدی که باتوجه به مشکلات حیطه تخصصی کارخانه ذوبآهن فعالیت چشمگیری را برای رتق و فتق امور باشگاه انجام داده، تشکر کنم و پس از آن از هواداران واقعی باشگاه و سرد و گرم چشیدههای آنان که بدون هیچگونه چشم داشتی عاشقانه هوادار باشگاه خود در طول زمان طولانی بودهاند، تجلیل کنم.
زمان حاضر برهه حساسی است که باشگاه در آن نیاز به اتحاد و همدلی دارد، نیاز به آرامش اساسیترین مولفهای است که میتواند کمک کند تا از این سختیها عبور کرده و برای آینده برنامهریزی کرد و در این راستا مطمئن باشید همین افرادی که امروز در باشگاه مشغول انجام وظیفه شدهاند، همان نیروهایی بودهاند که ذوبآهن را در سال 1388 به اوج اقتدار رساندند و شما را از صمیم قلب دوست دارند.
در پایان باز هم یاد آور میشوم دوران سختی به سر خواهد آمد، زمستان میرود و سیاهی به ذغالهایی خواهد ماند که طی دوسال گذشته خود را به باشگاه تحمیل کردهاند و دم از ذوبآهن دوستی میزنند. امیدوارم با حمایتهای سعد محمدی، معاونان شرکت، مدیران، کارمندان و کارگران شرکت، مجدد شاهد درخشش تیمهای مختلف بویژه فوتبال ذوبآهن در لیگهای کشور باشیم."
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