به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای اخیر صحبت از پایان همکاری مجتبی تقوی با تیم ذوب‌آهن و حضور فیروز کریمی به عنوان سرمربی در این تیم مطرح شده، اخباری که مسئولان این باشگاه اصفهانی هنوز آن را تائید نکرده‌اند.

در این رابطه روز جمعه مسئولان باشگاه ذوب‌آهن اعلام کردند که هنوز فیروز کریمی به عنوان سرمربی این تیم مشخص نشده و قرار است امروز شنبه مدیران باشگاه در این خصوص تصمیم نهایی را اتخاذ کنند.

اما امروز خبری مطرح شد که طرفین همچنان در حال مذاکره هستند و قرار است تا روز یکشنبه وضعیت سرمربی تیم مشخص شود، هرچند اخبار واصله حاکی از آن است که عصر امروز قرارداد فیروز کریمی با باشگاه ذوب‌آهن به عنوان سرمربی امضا می‌شود.

به نظر می‌رسد کسب مجوز از سوی کمیته رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای برای گزینه هدایت تیم فوتبال ذوب‌آهن، دلیل اعلام نشدن نام سرمربی آینده این تیم از سوی مدیران باشگاه است. این مربی در زمان هدایت تیم پیکان، به دلیل اهانت به بازیکن خارجی فجرسپاسی 8 جلسه محروم شده بود.

مسئولان ذوب‌آهن درحال رایزنی برای حل مشکل محرومیت فیروز کریمی هستند تا این مربی بتواند در این سه بازی پایانی روی نیمکت بنشیند. البته کریمی در یک تیم غیر لیگ برتری مربیگری کرده اما اگر محرومیت او از مسابقات لیگ برتر باشد، وی همچنان باید این محرومیت را در رقابتهای لیگ تحمل کند.

همچنین به بازیکنان ذوب‌آهن اعلام شده همگی فردا یکشنبه در محل برگزاری تمرینات این تیم حضور یابند. به نظر می‌رسد قرار است فردا مراسم معارفه فیروز کریمی به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال ذوب‌آهن در محل تمرین این تیم برگزار شود.

از سوی دیگر قطع همکاری باشگاه ذوب‌آهن اصفهان با مجتبی تقوی سرمربی و اکبر محمدی مربی تیم فوتبال این باشگاه قطعی است و سرمربی آینده دستیاران خود را هم معرفی خواهد کرد.