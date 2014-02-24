محمدعلی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: برای اجرای بیشتر برنامه های کلان شخصا هزینه می کنیم و خوشبختانه اعتماد خانواده ها و شهروندان قمی به برنامه های آموزشی در این دو سبک موجب شده قهرمانان بسیار خوبی پرورش بدهیم.



وی ادامه داد: ما نیز سعی کرده ایم که پاسخ اعتماد خانواده ها و شهروندان قمی را با تربیت صحیح فرزندانشان در هر دو بخش قهرمانی و فرهنگی بدهیم اما واقعیت این است که هیئت کونگ فو و هنرهای رزمی قم نیز باید کمی به خود بیاید و این اقدامات مثبت را ببیند.



رئیس سبک های کونگ فو گراتسان و توتایما استان قم در ادامه به موفقیت نمایندگان اعزامی قم به مسابقات قهرمانی کشور اشاره کرد و افزود: کسب 4 مدال طلا، نقره و برنز توسط کونگ فو کاران در انتخابی تیم ملی کار بسیار بزرگی است که مسئولان نباید به سادگی از کنار آن بگذرند.



وی با بیان اینکه کونگ فو کاران قمی موفق به کسب چهار مدال رنگارنگ از پیکارهای سبک توتایما قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی شدند، تصریح کرد: ما در حالی موفق به کسب این عناوین شدیم که سطح رقابت ها بسیار بالا بود و تیم ها با شرایط خوبی گام به میدان گذاشته بودند.



کریمی ابراز داشت: مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی در سبک توتایما در تهران برگزار شد و به نمایندگی از قم 6 مبارز در این رقابت ها حضور داشتند و در نهایت نمایندگان قم با درخشش در مقابل حریفان در رده سنی نونهالان نائب قهرمان کشور و در رده سنی بزرگسالان به مقام سوم کشور نائل شدند.



وی یاد آور شد: همچنین تیم اعزامی قم در رده سنی نونهالان و در وزن 30 کیلوگرم توسط محمدامین حاجیلو با غلبه بر همه حریفان موفق به کسب مقام قهرمانی کشور شد در حالی که در همین رده سنی و در وزن 26 کیلوگرم سالار شول به مقام سوم کشور دست پیدا کرد.



کریمی اضافه کرد: در رده سنی بزرگسالان و در وزن 44 کیلوگرم سجاد یزدانخواه به مقام سوم کشور رسید و درهمین رده سنی حسین جان باباپور با غلبه بر همه حریفان به دیدار فینال رسید و مسابقه نهایی با مصدومیت روبرو شد و به مقام نائب قهرمانی کشور دست یافت.



رئیس سبک های کونگ فو گراتسان و توتایما استان قم در پایان اظهار داشت: این دوره از مسابقات حکم انتخابی تیم ملی کونگ فو توتایما کشورمان را داشت و به همین دلیل افراد برتر به اردو دعوت شدند تا سال آینده به مسابقات برون مرزی اعزام شوند.