به گزارش خبرنگار مهر، فیروز کریمی که به عنوان سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن انتخاب شده، قرار است تا ظهر فردا سه‌شنبه قرارداد رسمی خود را با این باشگاه اصفهانی امضا کند و با حضور در هیات فوتبال استان آن را به ثبت رساند.

مراسم معارفه فیروز کریمی به عنوان سرمربی ذوب‌آهن، ساعت 14 فردا در ورزشگاه ملت اصفهان برگزار می‌شود. در این مراسم سعد محمدی، مدیرعامل شرکت ذوب‌آهن و سعید آذری مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن اصفهانی حضور داشته و کریمی را به عنوان سرمربی تیم ذوب‌آهن معرفی می‌کنند.

قرار بود کریمی روز گذشته به اصفهان بیاید که این سفر او یک روز به تاخیر افتاد و او امروز راهی اصفهان می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان در هفته‌های گذشته نتایج ضعیفی در مسابقات لیگ برتر کسب کرده و عملکرد این تیم باعث انتقادات بسیاری نسبت به آن شده است. ذوبی‌ها در هفته‌های گذشته نتایج بسیار بدی کسب کرده‌اند و شکست هفته گذشته این تیم مقابل فجرسپاسی شیراز باعث شد که شایعه برکناری سرمربی این تیم بیشتر از گذشته به گوش برسد.

مجتبی تقوی که بعد از استعفای لوکا بوناچیچ، سرمربی پیشین ذوب‌آهن به عنوان سرمربی این تیم اصفهانی انتخاب شد، روز یکشنبه بعد از شکست مقابل فجرسپاسی شیراز، با شعارهای تند هواداران ذوب‌آهن مواجه شد. هواداران ذوب‌آهن در شعارهای خود به شدت نسبت به عملکرد تیم اصفهانی انتقاد داشته و خواستار برکناری تقوی شدند.

این هواداران در روزهای گذشته نیز خواستار حضور فیروز کریمی در تیم ذوب‌آهن شده و از مدیرعامل کارخانه ذوب‌آهن خواستند تا او را به عنوان سرمربی تیم انتخاب کند.

ذوب‌آهن در حال حاضر در جایگاه پانزدهم لیگ برتر قرار دارد و در صورتی که در بازی‌های آینده خود نتیجه نگیرد، احتمال سقوط این تیم اصفهانی وجود دارد.