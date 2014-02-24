سعید آذری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت همکاری این باشگاه با فیروز کریمی، ضمن بیان مطلب فوق گفت: فیروز کریمی امشب برای عقد قرارداد رسمی با باشگاه ذوب‌آهن وارد اصفهان می‌شود و فردا سه‌شنبه پس از ثبت قراردادش در هیات فوتبال استان، مراسم معارفه‌اش در محل تمرینات این تیم برگزار شده و تمرینات تیم را زیر نظر خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، قرار است مراسم معارفه سرمربی جدید ذوب‌آهن هم ساعت 14:30 فردا در ورزشگاه ملت اصفهان برگزار می‌شود. در این مراسم سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت ذوب‌آهن و سعید آذری مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن اصفهانی حضور داشته و کریمی را به عنوان سرمربی تیم ذوب‌آهن معرفی می‌کنند.