به گزارش خبرنگار مهر، اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و فعالان اینترنت، مصوبه اخیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر کاهش تعرفه پهنای باند و اینترنت تنها برای سرویس دهندگان اینترنت ADSL و مخابرات را سبب اخلال در بازار اینترنت عنوان کردند و خواستار بازنگری و تجدید نظر در مفاد این مصوبه شدند.

در این راستا این فعالان در نامه ای اعتراضی به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مطالبات خود در خصوص اعمال تعدیل نرخ ها برای تمامی سرویس دهندگان اینترنت و تمامی کاربران اینترنت تشریح کردند.

در پی این اعتراض، احمد معتمدی - عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید براینکه هدف از این تصمیم، تفکیک نرخ برای سرویس دهندگان و کاربران نبود اظهار داشت: چنانچه قرار باشد قیمتها کاهش یابد، این کاهش قیمت باید برای تمامی سرویس دهندگان و مصرف کنندگان به یک اندازه اعمال شود.

مشاور وزیر ارتباطات در امور علمی و پژوهشی با بیان اینکه هدف نهایی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این مصوبه، کاهش نرخ اینترنت برای مصرف کنندگان بوده است افزود: در کمیسیون تنظیم مقررات، این موضوع که مصوبه 181 عده ای از فعالان و سرویس دهندگان اینترنت را شامل نمی شود و ممکن است باعث اخلال در بازار اینترنت شود مورد بحث واقع نشده و به طور قطع بررسی مجدد این مصوبه می تواند این اشکلات را رفع کند.

عضو شورای راهبری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید براینکه برای کاربرانی که از پهنای باند اینترنت استفاده می کنند تفکیکی قائل نیستیم اضافه کرد: نامه اعتراضی فعالان اینترنت به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال شده و چنانچه از سوی سازمان تنظیم مقررات به عنوان دستور کار به جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارجاع شود مورد بازبینی قرار می گیرد.

این عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با بیان اینکه به طور قطع اعضای این کمیسیون موافق رفع اشکالات وارده به این مصوبه هستند ادامه داد: هر زمان که این موضوع در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار گیرد اشکالات مطروحه مورد بررسی و بازنگری قرار خواهد گرفت و دغدغه این بخش رفع خواهد شد.

به گزارش مهر، براساس این مصوبه، تعرفه پهنای باند اینترنت بین الملل برای ارائه خدمات اینترنت ADSL برای شرکتهای ارائه کننده این خدمات شامل شرکتهای PAP و شرکتهای مخابرات استانی 35 درصد کاهش یافت. به این ترتیب قیمت هر STM1 پهنای باند اینترنت که مبلغی حدود 38 میلیون تومان محاسبه می شد به حدود 24 میلیون تومان کاهش پیدا کرد.