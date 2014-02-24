به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نیروهای امنیتی عراق در راستای پاکسازی مناطق مختلف این کشور از گروه های مسلح و تروریستی دو نفر از عناصر گروه داعش را به هلاکت رساندند و 30 تن دیگر را بازداشت کردند.

این عملیات در استان نینوا انجام شد و نیروهای امنیتی برای طی آن بشکه های بمب گذاری شده و مقادیر زیادی مواد منفجره را کشف و ضبط کردند.

خبر دیگر اینکه یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در شرق الرمادی واقع در غرب عراق منفجر شد. بر اثر این انفجار انتحاری دستکم 4 سرباز عراقی کشته و 11 نفر نیز زخمی شدند.