به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از اخراج "آندره ویلاش بواش" از نیمکت تاتنهام لوئیس فان گال یکی از کاندیداهای هدایت این تیم بود اما در نهایت تیم شروود با قراردادی 18 ماه هدایت این باشگاه لندنی را به عهده گرفت.

فان گال اعلام کرده بعد از جام جهانی هدایت تیم ملی هلند را بر عهده نخواهد داشت و از مربیگری در لیگ برتر انگلیس به عنوان یک چالش جدید نام برد.

فان گال در گفتگو با گاردین گفت: برای رقابتهای مقدماتی یورو 2016 هدایت تیم ملی هلند را بر عهده نخواهم داشت. بعد از جام جهانی به خانه ام در پرتغال می روم و استراحت می کنم. اما شاید از یک چالش جدید استقبال کنم.

وی افزود: قبلا گفته‌ام چالش جدیدم باید در لیگ برتر انگلیس باشد. من در اسپانیا، آلمان و هلند مربیگری کرده ام اما دوست دارم مربیگری در لیگ برتر را هم تجربه کنم. شاید سرمربی تاتنهام شوم اما فعلا فقط به جام جهانی فکر می‌کنم.