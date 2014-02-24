به گزارش خبرنگار مهر، رمضان ماهسانی عصر امروؤ در دیدار با نویسنده ژاپنی کتاب "مردی که به او دزد دریایی لقب داده شد" در محل اسکله شماره هشت پالایشگاه آبادان در بیان خاطرات آن حادثه افزود: پس از اعلام ملی شدن صنعت نفت ایران توسط مصدق انگلیس تحریم نفتی خود علیه ایران را اعمال کرد و با استقرار ناوچه های خود مانع از ورود و خروج نفت کش ها به آبادان به عنوان یکی از مهمترین مراکز صادراتی نفت کشور، شد.

وی اظها رکرد: پس از انتشار خبر ورود کشتی نیشومارو به اسکله پالایشگاه آبادان موجی از شادی در میان مردم به راه افتاد. مردم از کوچک تا بزرگ با در دست داشتن گل و شیرینی و قربانی کردن گوسفند در مقابل پای نیروها و خدمه کشتی یاد شده و نواختن نوای ساز و دهل شادمانی خود را از اقدام این کشتی در شکستن تحریم نفتی انگلیس و زدن یک تو دهنی محکم به استعمار انگلیس، ابراز کردند.



ماهسانی با بیان آنکه در زمان بروز و به رغم جوان بودنش اما تمامی خاطرات آن روز فراموش نشدنی را به یاد دارد، تصریح کرد: حدود دو سال بود که از اعمال تحریم علیه ایران و توسط انگلیس می گذشت. در بعد از ظهر یک روز گرم خبر ورود کشتی در کل شهر پیچید که باعث شادی مردم شد. مردم شهر با هر وسیله ای که توانستند خود را به اسکله رساندند وشادی خود را از این حرکت ابراز کردند.



وی گفت: از آنجایی که در آن دوران مبادلات نفتی ایران و ژاپن به صورت پایاپای انجام می شد پس از خرید نفت توسط ژاپن در ازای دو یدکش «گرز» و «گودرز» توسط ژاپن به ایران تحویل شد.



ماهسانی در ادامه با اشاره به اعمال تحریمها توسط آمریکا یادآور شد: آمریکا بداند که اگر این تحریمها دهها سال نیز به طول بینجامد باز هم هیچ غلطی نمی تواند بکند، مردم ایران مثل همیشه گوش به فرمان رهبری در راه نظام و کشورشان آماده جانفشانی هستند.