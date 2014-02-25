آخرین تمرین فولاد در دوحه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این تمرین از ساعت 19 شب و به مدت یک ساعت در زمین اصلی ورزشگاه زیبای محل برگزاری مسابقه یعنی ورزشگاه عبدالله بن خلیفه که استادیوم اختصاصی باشگاه لخویا است، برگزار شد.

بازیکنان فولاد در این تمرین که در هوای مطلوب و زمین چمن بسیار عالی انجام شد، بسیار شاداب و پرنشاط ظاهر شدند و کادر فنی فولاد نیز برنامه‌های تاکتیکی خود را برای آخرین بار مرور کردند تا فولادمردان خوزستان از هر جهت آماده رویارویی با تیم الجیش شوند.

همچنین اعضای تیم فولاد، در پایان این تمرین دور هم جمع شده و عکس یادگاری انداختند.

دیدار فولاد ایران با الجیش قطر ساعت 20:30 (به وقت ایران) سه‌شنبه ششم اسفندماه در ورزشگاه عبدالله بن خلیفه دوحه و به قضاوت کیم سانگ وو از کره‌جنوبی برگزار می‌شود.