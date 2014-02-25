اتفاق تلخ برای بازیکن حریف سپاهان/ طلال بلوشی به کویت رفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال السد قطر و سپاهان اصفهان فردا چهارشنبه در چارچوب هفته اول مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در دوحه به مصاف همدیگر خواهند رفت. السد که "رائول گونزالس" را هم در اختیار دارد، روز گذشته تمریناتش را برای این مسابقه برگزار کرد ولی طلال بلوشی هافبک السد در این تمرین غایب بود.

بلوشی به خاطر درگذشت پدرش راهی کویت شد تا در مراسم تدفین پدرش حاضر شود. هنوز مشخص نیست بلوشی در دیدار با سپاهان برای السد بازی خواهد کرد یا خیر.

"محمد غانم" رئیس باشگاه السد به همراه خلیفه بن حمد یکی از اعضای هیات مدیره این باشگاه برای بالا بردن روحیه بازیکنان السد دقایقی در تمرین تیم حاضر شدند و قبل از دیدار با سپاهان با آنها صحبت کردند.

"حسین عموته" سرمربی السد قبل از شروع تمرین دقایقی با بازیکنان السد صحبت کرد و از بازیکنانش خواست تا برای کسب سه امتیاز مسابقه تمرکز کافی داشته باشند.