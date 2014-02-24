به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست مرحله گروهی دوازدهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا فردا چهارشنبه با برگزاری 8 دیدار به پایان می‌رسد که دو تیم تراکتورسازی تبریز و سپاهان اصفهان دو نماینده دیگر کشورمان هستند که در ایران و قطر به مصاف حریفان خود می‌روند؛ مسابقاتی که در زیر به آنها اشاره می‌شود:

تراکتورسازی ایران - الاتحاد عربستان

شکست متوالی 3 بر صفر در لیگ و از دست دادن رده ششم جدول شاید اتفاق تلخی برای هر تیم باشد اما بازگشت تونی اولیویه‌را و قهرمانی در جام حذفی، وضعیت روحی و انگیزشی بازیکنان تراکتورسازی را برای حضور موفق در لیگ قهرمانان آسیا افزایش داده است.

آنها که در نخستین حضور خود در لیگ قهرمانان آسیا عملکرد دور از انتظاری را از خود ارائه کردند امیدوارند با تکیه بر تجربه نفراتی همچون علی کریمی، محمد نصرتی، مهدی کیانی و درخشش حامد لک در درون دروازه و سعید دقیقی و کریم انصاریفرد در خط حمله، برابر یکی از تیم‌های قدرتمند عربستانی نتیجه خوبی بدست آورده و این رقابتها را با یک نتیجه شیرین آغاز کند.

البته خالی بودن سکوهای ورزشگاه یادگار امام (ره) در مسابقات فصل جاری لیگ و از دست دادن یار دوازدهم، یکی از نقاط ضعف تراکتورسازی در مسابقات داخلی بوده است و مسئولان، مربیان و بازیکنان این تیم امیدوارند ورزشگاه در زمان دیدار با الاتحاد مملو از تماشاگر بوده و در این بازی مهم حمایت کامل از 11 بازیکن درون زمین انجام شود.

نکته جالب توجه دیگر این بازی به رویارویی تونی اولیویه‌را و تیم الاتحاد عربستان باز می‌گردد، تیمی که با هدایت این مربی پرتغالی در سال 2011 به عنوان نایب قهرمانی لیگ عربستان دست یافت. البته این تیم امروز در شرایط خوبی قرار ندارد و در 5 بازی گذشته 3 بازی را به حریفان واگذار کرده است و به علت اختلافات موجود در این تیم در روزهای گذشته، رئیس باشگاه، ناصر المحمادی سرپرست تیم را اخراج و محمد السلیمان را جایگزین او کرد.

تراکتوری‌ها که در فصل گذشته لیگ قهرمانان آسیا مقابل الشباب عربستان دو شکست را تجربه کردند، اگر بتواند در این بازی به پیروزی برسند، آنهم مقابل یکی از مدعیان اصلی صعود از این گروه، با روحیه مضاعف در ادامه رقابتها به میدان رفته و شانس خود را برای جبران ناکامی فصل گذشته و صعود به مرحله دوم لیگ قهرمانان آسیا افزایش می‌دهند.

الاتحاد در یک نگاه

تیم الاتحاد عربستان در سال 1927 تاسیس شد، آنهم در دفتر یک رادیو در شهر جده زیرا تعدادی از جوانان این شهر به همراه جمعی از کارگران شرکت RO در روز چهارم ژانویه آن سال این باشگاه را تاسیس کردند که یکی از قدیمی‌ در عربستان است. همین دوره هم جمع شدن، باعث شد نام این باشگاه "الاتحاد" گذاشته شود، یعنی متحد بودن.

الاتحاد با دو قهرمانی پیاپی در لیگ قهرمانان آسیا در سال‌های 2004 و 2005 و یک نایب قهرمانی در سال 2009 سومین تیم فوتبال پرافتخار آسیا محسوب می‌شود، همچنین با دو حضور در جام باشگاه‌های جهان درسال‌های 2004 و 2005، در این حیث در قاره کهن رکوردار است. قهرمانی آنها در سال 2004 لیگ قهرمانان آسیا یکی از جالب‌ترین فینال‌های این مسابقات را رقم زد زیرا شکست 3 بر یک در زمین ایلهوآچونما را با پیروزی 5 بر صفر در خانه جبران کرده و جام قهرمانی آن رقابتها را بالای سر بردند.

اواخر دهه 90 میلادی تا اواسط دهه قرن 21، موفق‌ترین دوران فعالیت این باشگاه است که در تاریخچه افتخارات خود 46 عنوان قهرمانی رسمی را در رقابتهای داخلی و آسیایی بدست آورده است. آنها در لیگ عربستان با 8 بار قهرمانی بعد از تیم الهلال در رده دوم تیم‌های پرافتخار این کشور قرار گرفته‌اند.

این تیم که پیش از سفر به تبریز و در هفته بیست و سوم لیگ عربستان، با نتیجه 2 بر یک در خانه مغلوب الرائد شد، درحال حاضر با 7 برد، 8 مساوی، 8 باخت، 40 زده، 40 خورده و 29 امتیاز در رده ششم لیگ این کشور قرار دارد. "جونسون اولیویرا" و "لئوناردو بونفیم" از برزیل، "خوان بابلو رودریگز" از اروگوئه و "فوزی عبدالغنی" از مراکش بازیکنان مطرح خارجی این تیم عربستانی هستند اما مختار فلاته با 17 گل زده، زهردارترین بازیکن این تیم محسوب می‌شود.

السد قطر - سپاهان ایران

نخستن بازی سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا تحت‌الشعاع یک خاطره و تراژدی تلخ برای هواداران این تیم اصفهانی قرار دارد. در مرحله یک‌چهارم نهایی نهمین دوره لیگ قهرمانان آسیا سپاهان در دو بازی رفت با نتیجه یک بر صفر و در دیدار برگشت با نتیجه 2 بر یک السد را شکست داد اما به خاطر استفاده از رحمان احمدی که دو اخطاره بود، با رای AFC بازی رفت را با نتیجه 3 بر صفر بازنده شد تا وداع تلخی با آن جام داشته و دومین اشتباه تاریخی باشگاه‌های ایرانی در این رقابتها را رقم بزنند.

پس از دو دوره، باز هم این دو تیم روز چهارشنبه برابر هم صف آرایی می‌کنند و قطعا شاگردان زلاتکو کرانچار به چیزی جز جبران آن شکست تلخ برابر میزبان قدرتمند قطری فکر نمی‌کنند. سپاهانی‌ها که با پایان یافتن دوران مصدومیت محرم نویدکیا و جواهیر سوکای و بازگشت این دو بازیکن تاثیرگذار، از نظر هجومی شرایط بهتری پیدا کرده‌اند، امیدوارند گروه مرگ این مسابقات، را با یک پیروزی دلچسب به پایان برسانند و با روحیه بیشتری مسابقات را پیگیری کنند.

السد هم به خاطر دو پیروزی پرگل در دو هفته اخیر در لیگ قطر در شرایط خوبی قرار دارند و می‌خواهند از امتیاز میزبانی برای رسیدن به موفقیت استفاده کنند زیرا در این گروه که دو تیم مدعی دیگر الهلال عربستان و الاهلی امارات قرار دارند، جبران از دست دادن یک امتیاز آنهم در بازی‌های خانگی بسیار سخت خواهد بود.

البته چهره اصلی این بازی رائول است، ستاره مطرح فوتبال اسپانیا و رئال مادرید که دوران آخر بازیگری خود را در تیم السد قطر تجربه می‌کند. اگر سپاهانی‌ها بتوانند این ستاره مطرح را مهار کنند، شانس موفقیت خود را در این بازی افزایش می‌دهند.

حال باید دید سپاهان اصفهان که یک روز بعد از فولاد خوزستان به عنوان دومین نماینده فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا در قطر به میدان می‌رود، می‌تواند با کسب نتیجه‌ای قابل قبول به ایران باز گردد یا با از دست دادن امتیاز مدنظر، کارش را برای صعود از این گروه سخت‌تر خواهد کرد.

السددر یک نگاه

این تیم قطری که در 21 اکتبر سال 1969 توسط گروهی از دانشجویان که در هیچ کدام از باشگاه‌­های ورزشی آن زمان حضور نداشتند، تاسیس شد، باشگاهی آشنا برای فوتبالدوستان ایرانی است زیرا در گذشته ستارگانی همچون کریم باقری، علی دایی، حمید درخشان، امیر قلعه‌نویی، ابراهیم قاسم‌پور، مجید نامجومطلق و حسین کعبی در این تیم بازی می‌کردند. روماریو ستاره مطرح پیشین فوتبال برزیل و رائول گونزالس مهاجم مشهور فوتبال اسپانیا و رئال مادرید هم از بزرگان فوتبال دنیا هستند که در این تیم بازی کرده و یا حضور دارند.

قهرمان سال گذشته لیگ ستارگان قطر که لقب "الزعیم و عیال الذیب" به معنای رئیس و گرگ‌ها است، در سال‌های 1988 و 2011 عنوان قهرمانی در لیگ قهرمان آسیا را بدست آورده و پرافتخارترین تیم حاضر در لیگ ستارگان قطر است. السد در دهه 70 و 80 میلادی بطور کامل بر فوتبال قطر تسلط داشت و توانست 8 بار قهرمان لیگ قطر شود و به عنوان اولین تیم قطری توانست قهرمانی باشگاه‌های آسیا را از آن خود کند.

این تیم قطری بعد از قهرمانی در آسیا و قهرمانی در لیگ قطر در سال 1989، یک افت شدید را پشت سر گذاشت و 10 فصل را بدون قهرمانی در لیگ قطر پشت سر گذاشت. پر افتخارترین تیم قطر توانست در فصل 2000-1999 بار دیگر قهرمان لیگ قطر شود و بار دیگر به روزهای اوج بازگردد. این تیم در مجموع 12 بار قهرمان لیگ قطر، 2 بار قهرمان لیگ ستارگان قطر، 13 بار قهرمان جام امیر قطر، 12 بار قهرمان جام شیخ جاسم و 5 بار قهرمان جام ولیهد قطر شده است.

آنها که هفته‌های بیستم و بیست و یکم لیگ ستارگان قطر را با دو پیروزی 4 بر 2 به ترتیب برابر تیم‌های الغرافه و الخور به پایان رساندند، در حال حاضر با 10 پیروزی، 7 تساوی، 4 باخت، 43 گل زده، 26 گل خورده و 37 امتیاز در رده سوم لیگ قطر قرار دارند و تیم‌های لخویا با 44 امتیاز و الجیش با 39 امتیاز را بالای سر خود می‌بینند.

برنامه روز دوم از هفته نخست مرحله گروهی دوازدهمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

چهارشنبه - 07/12/92

گروه C:

* تراکتورسازی ایران - الاتحاد عربستان، ساعت 16، ورزشگاه یادگار امام (ره) شهر تبریز

* العین امارات - لخویا قطر، ساعت 19:30، ورزشگاه بن زاید شهر العین

گروه D:

* السد قطر - سپاهان ایران، ساعت 21، ورزشگاه جاسم بن حمد شهر دوحه

* الهلال عربستان - الاهلی امارات، ساعت 22:55، ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض

گروه G:

* جئونبوک هیوندای کره‌جنوبی - یوکوهاما اف‌مارینوس، ساعت 13:30، ورزشگاه جام جهانی شهر جئونجو

* گوانگژو اورگرانده چین - ملبورن ویکتوری استرالیا، ساعت 15:30، ورزشگاه تاینه اسپورت شهر گوانگژو

گروه H:

* وسترن سیدنی استرالیا - اولسان هیوندای کره‌جنوبی،، ساعت 12، ورزشگاه پاراماتا شهر سیدنی

* کاوازاکی فرونتال ژاپن - گویژو ره‌نه چین، ساعت 13:30، ورزشگاه کاوازاکی تودوروکی شهر کاوازاکی